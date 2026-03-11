Μητσοτάκης σε Αντετοκούνμπο για Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας: «Μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες»

Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media το πρωί της Τετάρτης (11/3) για τη βράβευση του αθλητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο μπασκετικός σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί «μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης» και «ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!»