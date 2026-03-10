Ολυμπιακός: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και θυμάται τα παιδικά του χρόνια

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κάνει ποδαρικό στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της με τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Οι ερυθρόλευκοι και ο Ανερικανός σέντερ ταξιδεύουν 18 χρόνια πριν, όταν ο παίκτης της ομάδας ζούσε Κονέκτικατ, σε ηλικία 10 ετών.

Ο Τζόουνς στην συνέντευξη αποκαλύπτει με λεπτομέρεια τα παιδικά του χρόνια.

Η συνέντευξη στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού

Πώς ήταν η ζωή του Ταϊρίκ Τζόουνς στα 10;

Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω, τότε που οι παίκτες του Θρύλου βρίσκονταν στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών. Τι έκαναν τότε και πώς περνούσαν την παιδική τους ηλικία; Ο Ταϊρίκ Τζόουνς γυρίζει μέσω του ανανεωμένου olympiacosbc.gr 18 έτη πίσω, στο Κονέκτικατ των παιδικών του χρόνων. 10 χρονών ζούσα... «στο Κονέκτικατ». Έμενα μαζί με... τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Θυμάμαι να παίζω στη γειτονιά και να πηγαίνω σχολείο. Πέρναγα πολύ ωραία και μου άρεσε η παιδική μου ηλικία».



Τα κατοικίδια που είχα τότε... «δεν είχα ακόμη κατοικίδια. Το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν ένας σκύλος. Ήταν ένα γαλλικό μπουλντόγκ και ήμασταν μαζί όσο ήμουν στην Ιταλία».



Το πρόσωπο που έχω ακόμα στη ζωή μου από τότε είναι... «η μητέρα μου».



Ο κόσμος με φώναζε... «Ty. Είναι cool και με συνοδεύει μέχρι σήμερα».



Όσον αφορά τα αθλήματα... «Έπαιζα μπάσκετ, αλλά ακόμα ήμουν κυρίως παίκτης American Football. Έπαιζα ως defensive end και Wide Receiver. Το μπάσκετ μπήκε πιο έντονα στην ζωή μου στο λύκειο».



Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν... «ο ΛεΜπρόν Τζέιμς».



Το αγαπημένο μου πρόγραμμα στην τηλεόραση ήταν... «το Sweet Life of Zack and Cody».



Για πρωινό έτρωγα... «νορμάλ πράγματα. Αυγά, μπέικον και pancakes».



Πήγαινα διακοπές... «Οι διακοπές που θυμάμαι περισσότερο από όλες ήταν στην Τζαμάικα και στην Disney, που πήγαινα με τη μητέρα μου».



Στο πορτοφόλι μου είχα... «Τίποτα απολύτως».



Πήγαινα για ύπνο... «Πήγαινα στο κρεβάτι μου γύρω στις 10, αλλά δεν είχα ύπνο καθόλου όσο ήμουν παιδί».



Αυτό που λάτρευα να κάνω στην ηλικία των 10 ήταν... «Να παίζω μπάσκετ και football με τους φίλους μου στον δρόμο και όταν γυρνούσα να παίζω videogames».



Το πράγμα που έκανα και τρέλαινε την μητέρα μου ήταν: «Τρελαινόταν με τα πάντα (γέλια)».



Ο άνθρωπος που αντέγραφα ήταν... «Κανείς, προσπαθούσα από πάντα να είμαι ο εαυτός μου».



Το αγαπημένο μου μέρος στη γη ήταν... «Το δωμάτιό μου. Μπορούσα να παίζω τα videogames μου».



Η χειρότερη μου συνήθεια ήταν... «να μένω ξύπνιος μέχρι το πρωί παίζοντας».



Περίμενα με λαχτάρα ότι το βραδινό θα ήταν... «Jamaican stew peas. Ένα παραδοσιακό πιάτο από την Τζαμάικα».



Το αγαπημένο μου videogame ήταν... «οποιοδήποτε έβγαινε σχετικά με το American Football».



Αν είχα 100 ευρώ θα τα σπαταλούσα... «Είτε για κούρεμα, είτε για Jamaican Beef Patties, είτε για sneakers. Ανάλογα την περίοδο».



Εκτός από τα σπορ μου άρεσε... «η μαγειρική. Αργότερα τα αγαπημένα μου πιάτα που άρχισα να φτιάχνω ήταν τα παραδοσιακά τζαμαϊκανά».



Αντί επιλόγου, πότε άκουσες πρώτη φορά το όνομα του Ολυμπιακού και πώς θα περιέγραφες την ομάδα με μία λέξη;

«Την πρώτη μου χρονιά ως επαγγελματίας έμαθα και τον Ολυμπιακό. Με μία λέξη; Είναι οικογένεια εδώ».