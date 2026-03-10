NBA: Σε άνοδο οι Κλίπερς - Νίκη με buzzer beater του Γκίλτζιους - Αλεξάντερ οι Θάντερ

Ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θάντερ κόντρα στους Ντένβερ Νάγκετς. Ο Καναδός σούπερ σταρ των πρωταθλητών του NBA πέτυχε το νικητήριο τρίποντο στο 129-126 της ομάδας της Οκλαχόμα στο Paycom Center.

Ο περσινός MVP του NBA τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε ένα ακόμη triple double με 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ωστόσο οι επιδόσεις αυτές δεν ήταν αρκετές για την ομάδα του Ντένβερ. Οι Θάντερ έχουν ρεκόρ 51 νίκες και 15 ήττες ενώ οι Νάγκετς υποχώρησαν στο 39-26.

SGA CALLED GAME!!! WHAT A SHOT 😱🎯 pic.twitter.com/xUtpY6iCxn — Bleacher Report (@BleacherReport) March 10, 2026

Σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για να βελτιώσουν τη θέση τους στα play in πήραν οι Κλίπερς. Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε 126-118 των Νικς και έχει ρεκόρ 32 νίκες και 32 ήττες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Τάιρον Λου είχε ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 6-21. Η ομάδα της Νέας Υόρκης, από την άλλη, έχει ρεκόρ 41 νίκες και 25 ήττες.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Καουάι Λέοναρντ με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Αυτός ήταν το 42ο διαδοχικό ματς που ο έμπειρος παίκτης πετυχαίνει 20 και πλέον πόντους. Σημαντική συνεισφορά είχε και ο Μπένεντικτ Ματούριν με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Believe it or not: The Clippers started the season 6-21, and after tonight’s win, they’re now 32-32.



What a turnaround. pic.twitter.com/vH4tBF8kJD — Legion Hoops (@LegionHoops) March 10, 2026

Για τους ηττημένους ο Καρλ - Άντονι Τάουνς τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς



Καβαλίερς - Σίξερς 115-101



Νετς - Γκρίζλις 126-115



Θάντερ - Νάγκετς 129-126



Τζαζ - Γουόριορς 119-116



Κλίπερς - Νικς 126-118