NBA: Οι Θάντερ «καθάρισαν» τους Γουόριορς - Διπλό οι Νέτς στο Ντιτρόιτ

Η δράση στα παρκέ του ΝΒΑ συνεχίστηκε, με τα αποτελέσματα που συζητήθηκαν να μην λείπουν για ακόμα μια φορά.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έγιναν η πρώτη ομάδα στη λίγκα που έφτασε τις 50 νίκες. Η ομάδα του Μαρκ Νταϊγκνόλτ αντιμετώπισε τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει κέφια με 27 πόντους και 5 ασίστ, κατάφερε να φτάσει σε ακόμα μια νίκη, εδραιώνοντας την παρουσία της στην κορυφή της κατάταξης. Όλα αυτά παρά τους 22 πόντους του Γκι Σάντος, για τους «πολεμιστές».

Το αποτέλεσμα της βραδιάς ήρθε από το Ντιτρόιτ. Εκεί οι Νετς κατάφεραν να... αποδράσουν με εκτός έδρας νίκη, κόντρα στους πρωτοπόρους της Ανατολής, Ντιτρόιτ Πίστονς, που γνώρισαν 3η διαδοχική ήττα. Ο Μάικλ Πόρτερ τζούνιορ με 30 πόντους και 13 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, οδηγώντας την ομάδα του εκ του ασφαλούς στη νίκη.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει η εμφατική νίκη των Μάτζικ μέσα στη Μινεσότα, κόντρα στους Τίμπεργουλβς, με τον Πάολο Μπανκέρο να μετράει 25 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ την ανοδική πορεία τους επιβεβαίωσαν οι Χοκς σε ακόμα ένα παιχνίδι, επικρατώντας και των Φιλαδέλφεια 76ερς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ορλάντο Μάτζικ 92-119

Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπρούκλιν Νετς 105-107

Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 125-116

Μέμφις Γκρίζλις - Λος Άντζελες Κλίπερς 120-123

Μιλγουόκι Μπακς - Γιούτα Τζαζ 113-99

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 104-97

Πηγή: Athletiko.gr