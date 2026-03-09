NBA: Νίκη για Σπερς με πρωταγωνιστή Γουεμπανιαμά - Ο Μπούκερ οδηγεί τους Σανς

Γεμάτο βράδυ στα παρκέ του ΝΒΑ, με τα αποτελέσματα να αλλάζουν τις ισορροπίες σε Ανατολή και Δύση.

Οι Σπερς έδειξαν πως βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο Γάλλος σταρ μέτρησε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη, στο ντέρμπι του Τέξας, κόντρα στους Ρόκετς. Με το αποτέλεσμα αυτό τα σπιρούνια ανέβηκαν στο 47-17, παραμένοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τους Θάντερ. Για τους Ρόκετς οι 23 πόντοι και τα 7 ριμπάουντ του Έιμεν Τόμπσον εν αρκούσαν.

Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε κέφια και κατάφερε να... προσγειώσει τους ανεβασμένους Σάρλοτ Χόρνετς. Ο Book πήρε την κατάσταση στα χέρια του, με 30 πόντους και 10 ασίστ, κάνοντας τη δουλειά για τους Φοίνιξ Σανς, που έδειξαν σημάδια βελτίωσης σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Για την ομάδα της Βόρειας Καρολίνας, ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 22 πόντους και 6 ασίστ.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει η νίκη των Χιτ απέναντι στους Πίστονς, με την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα να υποχρεώνει σε τέταρτο διαδοχικό αρνητικό αποτέλεσμα τους πρωτοπόρους της Ανατολής. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε για τους Μπακς και οι Ορλάντο Μάτζικ το εκμεταλλεύτηκαν, επικρατώντας με 130-91 και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πάολο Μπανκέρο, που μέτρησε 33 πόντους. Νίκη και για τους Κινγκς, που έβαλαν τέλος στο σερί ηττών, με πρωταγωνιστή τον ρούκι Μαξίμ Ραϊνό, που μέτρησε 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, κόντρα στους Σικάγο Μπουλς.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μπόστον Σέλτικς 98-109

Λος Άντζελες Λέικερς - Νιου Γιορκ Νικς 110-97

Μαϊάμι Χιτ - Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110

Τορόντο Ράπτορς - Ντάλας Μάβερικς 122-92

Νιού Όρλινς Πέλικανς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 138-118

Μιλγουόκι Μπακς - Ορλάντο Μάτζικ 91-130

Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς 145-120

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Ιντιάνα Πέισερς 131-111

Σακραμέντο Κινγκς - Σικάγο Μπουλς 126-110

Φοίνιξ Σανς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-99