NBA: Νέα βαριά ήττα για τους Μπακς - Ξεχώρισε αλλά δεν έφτανε ο Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν 131-113 από τους Ατλάντα Χοκς, στο δεύτερο ματς μετά την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Τα «ελάφια» έχουν ρεκόρ 26 νίκες και 35 ήττες ενώ η ομάδα της Ατλάντα ανέβηκε στο 32-31 έχοντας θετικό πρόσημο νικών - ηττών για πρώτη φορά από σχεδόν τρεις μήνες. Μετά τις 14 Δεκεμβρίου και τη νίκη κόντρα στους Σίξερς, η ομάδα της Ατλάντα μπήκε σε δίνη αρνητικών αποτελεσμάτων μετρώντας επτά σερί ήττες.

Οι νικητές είχαν πρώτο σκόρερ τον Νικέιλ Αλεξάντερ - Γουόκερ με 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Ονιέκα Οκόνγκου τελείωσε το ματς με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους Μπακς, πέραν του Αντετοκούνμπο, ο Κάιλ Κούζμα τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στα του αγώνα, οι Μπακς μπήκαν ιδανικά στο ματς και φάνηκε να έχουν τον έλεγχο στο ξεκίνημα. Η ομάδα του Μιλγουόκι προηγήθηκε 38-25 στο πρώτο δωδεκάλεπτο και 71-66 στο ημίχρονο.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δωδεκάλεπτου, όμως, η ομάδα της Ατλάντα πέτυχε δέκα αναπάντητους πόντους και πήρε τα ηνία με 76-71 με τρίποντο του Αλεξάντερ - Γουόκερ. Η ομάδα του Κουίν Σνάιντερ πήρε διψήφια διαφορά (89-76) με τρίποντο του Κίσπερτ και του Λαντέιλ. Στην τελική ευθεία του ματς, η ομάδα της Ατλάντα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Οι Μπακς έδειχναν αδύναμοι να αντιδράσουν και οι Χοκς πήραν διαφορά 18 πόντων (121-103) τέσσερα περίπου λεπτά πριν το τέλος και ουσιαστικά καθάρισαν την αναμέτρηση.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-25, 71-66, 89-98, 113-131