NBA: Συντριβή των Μπακς από τους Κλίπερς - Απομακρύνονται τα play in

Οι Μπακς γνώρισαν άλλο ένα κακό αποτέλεσμα, αυτήν την φορά από τους Κλίπερς με 129-96.

Τα «ελάφια», δεν είχαν στην σύνθεση τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού και παρουσιάζοντας την ίδια κακή εικόνα με αρκετά παιχνίδια την φετινή σεζόν γνώρισαν την ήττα που λιγοστεύει τις πιθανότητες για την είσοδο τους στο play in tournament.

Με αυτά τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως με αυτήν την εικόνα, Οι Μπακς κινδυνεύουν μετά από πολλά χρόνια να μείνουν εκτός playoffs και έτσι να ολοκληρώσουν σχετικά γρήγορα την φετινή σεζόν. Επίσης δύσκολα στην επόμενη μέρα θα υπάρχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Στα αγωνιστικά, κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους. Από την άλλη πλευρά για τους Μπακς, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ράιαν Ρόλινς με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Επίσης, ο Τρεντ είχε 20 πόντους και ο Γκριν 15, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος στα 8 λεπτά που αγωνίστηκε στο παιχνίδι.