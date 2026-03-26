NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς στο Πόρτλαντ- Εκτός παραμένει ο Αντεντοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μια ακόμη συντριβή τα ξημερώματα,αυτή την φορά από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με 130-99.

Τα «Ελάφια» είχαν εκτός τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο και ακόμα τρεις παίκτες. Ο λόγος για τους Πόρτερ Τζουνιορ, Μπόμπι Πόρτις και Κάιλ Κόυζμα.

Στο παιχνίδι, οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς την κυριαρχία τους, πετυχαίνοντας 71 πόντους στο ημίχρονο (71-49). Μάλιστα, έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Για τους Μπακς, ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Ρόλινς που πέτυχε 36 πόντους με 6/12 τρίποντα.

Αυτή η ήττα ήταν η 43η για τους Μπακς στην σεζόν, όντας πλέον και μαθηματικά εκτός από τα Play Offs.

Τα δωδεκάλεπτα: 42-27, 29-22, 33-32, 26-18