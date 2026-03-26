NBA: Νέα «βαριά» ήττα για τους Μπακς στο Πόρτλαντ- Εκτός παραμένει ο Αντεντοκούνμπο
Με τον Αντεντοκούνμπο να παραμένει εκτός, οι Μπακς συνεχίζουν το αρνητικό σερί γνωρίζοντας νέα ήττα αυτήν την φορά από τους Μπλέιζερς.
Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μια ακόμη συντριβή τα ξημερώματα,αυτή την φορά από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς με 130-99.
Τα «Ελάφια» είχαν εκτός τον Γιάννη Αντεντοκούνμπο και ακόμα τρεις παίκτες. Ο λόγος για τους Πόρτερ Τζουνιορ, Μπόμπι Πόρτις και Κάιλ Κόυζμα.
Στο παιχνίδι, οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς την κυριαρχία τους, πετυχαίνοντας 71 πόντους στο ημίχρονο (71-49). Μάλιστα, έξι παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.
Για τους Μπακς, ο μόνος που διασώθηκε ήταν ο Ρόλινς που πέτυχε 36 πόντους με 6/12 τρίποντα.
Αυτή η ήττα ήταν η 43η για τους Μπακς στην σεζόν, όντας πλέον και μαθηματικά εκτός από τα Play Offs.
Τα δωδεκάλεπτα: 42-27, 29-22, 33-32, 26-18