Nίκος Τσάκος: Γίνεται επίσημος χορηγός στους Νιου Γιορκ Νικς

Σημαντική χορηγική πολυετή συμφωνία έκλεισε ο Νίκος Τσάκος που είναι επίσης χορηγός και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός με τα νερά Arrena.

Η Εταιρεία του Tsakos Energy Navigation και οι Νιου Γιορκ Νικς ενώθηκαν κάνοντας επίσημη την συνεργασία τους που θα περιλαμβάνει την προβολή του εμπορικού σήματος της ΤΕΝ στα VIP καθίσματα του Madison Square Garden κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων της ομάδας της Νέας Υόρκης.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει:

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας για τη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας, η Tsakos Energy Navigation (NYSE: TEN) ανακοίνωσε τη σύναψη πολυετούς συνεργασίας με την Madison Square Garden Sports Corp. (NYSE: MSGS), καθιστώντας την επίσημο συνεργάτη των New York Knicks.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 στη Νέα Υόρκη, εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εμπορικής και επικοινωνιακής παρουσίας της TEN σε μία από τις πιο εμβληματικές αθλητικές σκηνές παγκοσμίως, το Madison Square Garden.

Βάσει του δελτίου Τύπου, το brand της TEN θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στα VIP courtside καθίσματα “Between the Benches”, κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων των Knicks. Παράλληλα, η συνεργασία περιλαμβάνει αξιοποίηση πολλαπλών εμπορικών assets της ομάδας, καθώς και ειδικές ενεργοποιήσεις φιλοξενίας, όπως gifting σε επιλεγμένες σουίτες υψηλού επιπέδου στο γήπεδο.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη δημιουργία «εμπειριών υψηλής αξίας» για φιλάθλους και συνεργάτες, συνδέοντας το brand της TEN με την premium ψυχαγωγία και τον αθλητισμό.

Ο Doug Jossmen, Executive Vice President της MSG Sports, υπογράμμισε ότι η συνεργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της εμπειρίας των φιλάθλων:

«Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την TEN στα υψηλής προβολής assets των Knicks. Μέσω ευκαιριών φιλοξενίας και ενσωμάτωσης σε εκδηλώσεις, δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες που ενισχύουν τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων».

Από την πλευρά της TEN, ο πρόεδρος της εταιρείας, Γιώργος Σαρόγλου, τόνισε τη διεθνή διάσταση της συμφωνίας: «Η TEN είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι γίνεται επίσημος χορηγός της ομάδας της Νέας Υόρκης. Όπως οι Knicks, έτσι και η TEN αναγνωρίζεται διεθνώς ως κορυφαίος οργανισμός και προσβλέπουμε σε μία δυναμική συνεργασία με ένα εμβληματικό brand της πόλης».