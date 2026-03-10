Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη και οι αναρτήσεις ΠΑΕ και ΚΑΕ για τα γενέθλια της ομάδας

Ο Ολυμπιακός σβήνει την Τρίτη (10/03) 101... κεράκια, συμπληρώνοντας τον πρώτο χρόνο ζωής μετά την επέτειο ενός αιώνα από την ίδρυσή του και ο μεγαλομέτοχος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης δημοσιοποίησε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ως «σύμβολο περηφάνειας» και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να εργαζέται σκληρά για να φτάσει την ομάδα σε νέες κορυφές του παγκοσμίου αθλητισμού.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Στο πλαίσιο της επετείου 101 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα ξεχωριστό μήνυμα για τους φιλάθλους της ομάδας, το οποίο συνοδευόταν από ένα γραφιστικό, που έγραφε «1925-2026» και περιελάμβανε στίχους από τον πρώτο ύμνο της ομάδας.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος.

Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται».

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του συλλόγου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα μία εορταστική ανάρτηση, στην οποία επισυνάφθηκε το λιτό, αλλά περιεκτικό μήνυμα της διοίκησης του τμήματος μπάσκετ, το οποίο συνοδεύτηκε από μία φωτογραφία με το έμβλημα της ομάδας και στίχους από τον ύμνο.

«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», έγραφε χαρακτηριστικά.