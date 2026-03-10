«Ερυθρόλευκη» αδελφοσύνη: Ο Ερυθρός Αστέρας ευχήθηκε για τα γενέθλια του Ολυμπιακού στα ελληνικά

Ο Ερυθρός Αστέρας και ο Ολυμπιακός διατηρούν εδώ και δεκαετίες σχέση αδελφοσύνης και η διοίκηση της ομάδας από το Βελιγράδι έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για τα γενέθλια των Πειραιωτών.

Η περίφημη «Ζβέζντα» αναδημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα την εορταστική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, συνοδεύοντας τη με ένα λιτό, αλλά περιεκτικό μήνυμα, γραμμένο εξ ολοκλήρου στα ελληνικά!

Οι Σέρβοι έγραψαν για την επέτειο 101 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού την έκφραση «Χρόνια Πολλά!», τοποθετώντας δίπλα από την ανακοίνωση τις σημαίες της Ελλάδας και της Σερβίας.

Δείτε τη δημοσίευση: