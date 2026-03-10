101 χρόνια Θρύλος: Θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός

«Θρίαμβος, νίκη, Ολυμπιακός». Ο στίχος από τον κλασικό ύμνο του συλλόγου ακούγεται εδώ και δεκαετίες στις εξέδρες του Καραϊσκάκη, συνοδεύοντας τις μεγαλύτερες στιγμές της ομάδας. Για τον Ολυμπιακό, όμως, δεν είναι απλώς μια φράση. Είναι μια περιγραφή της διαδρομής του.



Στις 10 Μαρτίου 1925, στον Πειραιά, γεννήθηκε ένας σύλλογος που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ήθελαν μια ομάδα ικανή να εκφράσει τη δυναμική του μεγάλου λιμανιού.



Η ίδρυση του συλλόγου προέκυψε μέσα από τη συνεργασία παραγόντων και αθλητών που δραστηριοποιούνταν στον Πειραϊκό Σύνδεσμο και στον Όμιλο Φιλάθλων Πειραιώς. Πρώτος πρόεδρος ανέλαβε ο Μιχάλης Μανούσος, ενώ το όνομα «Ολυμπιακός» προτάθηκε από τον αεροπόρο Νοτή Καμπέρο, εμπνευσμένο από το ολυμπιακό ιδεώδες και την έννοια της αθλητικής υπεροχής.



Το έμβλημα του δαφνοστεφανωμένου εφήβου και τα ερυθρόλευκα χρώματα καθιερώθηκαν από τα πρώτα χρόνια. Πολύ γρήγορα, όμως, η ταυτότητα του συλλόγου διαμορφώθηκε μέσα στο γήπεδο.

Οι Ανδριανόπουλοι και τα πρώτα πρωταθλήματα

Η πρώτη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού χτίστηκε γύρω από την οικογένεια Ανδριανόπουλου. Τα πέντε αδέλφια, Γιάννης, Ντίνος, Γιώργος, Βασίλης και Λεωνίδας, αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα της ομάδας που κυριάρχησε στα πρώτα χρόνια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι αδερφοί Ανδριανόπουλοι, 1927.

Με ποδόσφαιρο επιθετικό για τα δεδομένα της εποχής και με έντονη χημεία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τα πρώτα του πανελλήνια πρωταθλήματα το 1931, το 1933, το 1934, το 1936 και το 1937.



Εκείνη η ομάδα δεν καθόρισε μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και τη φιλοσοφία του συλλόγου. Το Καραϊσκάκη άρχισε να γεμίζει, ο Πειραιάς ταυτίστηκε με την ομάδα και ο Ολυμπιακός απέκτησε φίλους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυριαρχία της δεκαετίας του ’50

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ολυμπιακός δημιούργησε μια από τις πιο δυνατές ομάδες που εμφανίστηκαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το 1954 έως το 1959 κατέκτησε έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα, ενώ την ίδια περίοδο κατέκτησε και τέσσερα συνεχόμενα κύπελλα Ελλάδας.

Ο Ανδρέας Μουράτης, ηγείται της ομάδας του Ολυμπιακού./ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η ομάδα εκείνης της εποχής βασίστηκε σε ποδοσφαιριστές με ισχυρή προσωπικότητα και έντονα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Ο Ανδρέας Μουράτης αποτέλεσε την ηγετική φυσιογνωμία μαζί με τους Γιώργο Δαρίβα , ο Μπάμπης Κοτρίδης και ο Νίκος Ρωσσίδης συμπλήρωναν μια ομάδα με μεγάλη συνοχή.



Την περίοδο εκείνη άρχισε να καθιερώνεται και το προσωνύμιο «Θρύλος».

Ο Σιδέρης και η δεκαετία του ’60

Στη δεκαετία του ’60 ο Ολυμπιακός συνέχισε να αποτελεί βασικό πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μορφή που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο Γιώργος Σιδέρης.



Ο Σιδέρης ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην ιστορία του συλλόγου με 224 γκολ σε 284 παιχνίδια. Κατέκτησε πέντε φορές τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος και το 1969 αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη, κατακτώντας το Αργυρό Παπούτσι.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού των 60s, Γιώργος Σιδέρης. / ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η παρουσία του αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό εκείνης της εποχής, ενώ ο σύλλογος άρχισε να αποκτά όλο και περισσότερες εμπειρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το ποδόσφαιρο του Μπούκοβι

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ο Ολυμπιακός πέρασε σε μια νέα ποδοσφαιρική φάση με τον Ούγγρο προπονητή Μάρτον Μπούκοβι, έναν τεχνικό με ιδιαίτερα σύγχρονες ιδέες για την εποχή.



Ο Μπούκοβι εισήγαγε ένα πιο επιθετικό μοντέλο παιχνιδιού, βασισμένο στην κίνηση χωρίς τη μπάλα και στη γρήγορη ανάπτυξη. Η ομάδα εκείνης της περιόδου ξεχώρισε για την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παρουσίασε.



Σπάνιο αρχείο με την προπόνηση του Μάρτον Μπούκοβι:

Η δυναστεία των επτά πρωταθλημάτων

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο Ολυμπιακός δημιούργησε μια νέα περίοδο κυριαρχίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το 1997 έως το 2003 κατέκτησε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα.



Ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς εξελίχθηκε σε εμβληματική μορφή του συλλόγου, μαζί του ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, ο Γρηγόρης Γεωργάτος και ο Αλέξης Αλεξανδρής.



Το 1999 ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πορείες του. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League και βρέθηκε πολύ κοντά στην πρόκριση απέναντι στη Γιουβέντους.

Το νέο Καραϊσκάκη

Το 2004 εγκαινιάστηκε το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η σύγχρονη έδρα του Ολυμπιακού αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον σύλλογο και συνέβαλε σημαντικά στην αγωνιστική του σταθερότητα.



Στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Ολυμπιακός διατήρησε συνεχή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Καραϊσκάκη σημειώθηκαν σημαντικές νίκες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της έδρας ως μιας από τις πιο δύσκολες στην Ευρώπη.

Το ευρωπαϊκό τρόπαιο του 2024

Η κορυφαία ευρωπαϊκή στιγμή στην ιστορία του συλλόγου ήρθε το 2024. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το UEFA Europa Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα στην «Allwyn Arena», καταγράφοντας την πρώτη κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου από ελληνική ομάδα.



Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε ιστορικό σημείο τόσο για τον σύλλογο όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ένας αιώνας και μία χρονιά

Συμπληρώνοντας 101 χρόνια ζωής, ο Ολυμπιακός παραμένει ο πιο επιτυχημένος σύλλογος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.



Από τους Ανδριανόπουλους και την πρώτη γενιά των πρωταθλητών μέχρι τις σύγχρονες ομάδες που συνεχίζουν να διεκδικούν τίτλους, η διαδρομή του συλλόγου συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου.



Και καθώς περνά στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας του, ο σύλλογος συνεχίζει να κινείται με την ίδια αγωνιστική λογική που τον συνόδευσε από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής του.