Θρήνος στην οικογένεια του Ολυμπιακού: Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Γκαβέζος

Βαρύ είναι το πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Γκαβέζος σε ηλικία 89 ετών.



Υπήρξε βασικό στέλεχος των «ερυθρόλευκων» σε μια σπουδαία εποχή για τον σύλλογο και είχε συνδέσει το όνομά του με μία από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ιστορία της ομάδας: τη νίκη απέναντι στη Σάντος του Πελέ το 1961.



Η προσφορά του στον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρξε σημαντική, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη σε όσους τον γνώρισαν και σε ολόκληρη τη φίλαθλη κοινότητα.

Όσα ανέφερε η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού θρηνεί για την απώλεια του Σωτήρη Γκαβέζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Βετεράνου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας.



Από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα ο Σωτήρης Γκαβέζος, έχει μείνει στην ιστορία, πέρα από τους τίτλους που κατέκτησε, και για τη Θρυλική ομάδα που νίκησε τη Σάντος του Πελέ το 1961, καθώς ήταν στην ενδεκάδα της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης και είναι ένας αγώνας ο οποίος μνημονεύεται και στον ύμνο του συλλόγου, “τρέμουν στ’ άκουσμά σου Ολυμπιακέ κι ακόμα σε θυμούνται η Σάντος κι ο Πελέ”.



Ο Σωτήρης Γκαβέζος γεννήθηκε το 1937 και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1962, κατακτώντας με τον Θρύλο τρία πρωταθλήματα-νταμπλ και συνολικά πέντε κύπελλα, ενώ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Βετεράνων ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού.



Σωτήρη Γκαβέζο, καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».