Λεβερκούζεν όπως λέμε... Μακάμπι: Οι παίκτες μιας θρυλικής ανατροπής που αναζητούν ακόμη ένα έπος

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (24/02, 22:00) τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη ρεβάνς του εις βάρος του (2-0) του πρώτου αγώνα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».



Οι Πειραιώτες θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες τους για μία μεγαλειώδη ανατροπή, που θα τους εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τη φάση των «16».



Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών και βρίσκεται στη Γερμανία με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και αναζητάει ακόμη ένα θρυλικό έπος.

Με τον Ρέτσο, τον Ποντένσε, τον Τσικίνιο και τ' άλλα παιδιά...

Eurokinissi

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μεντιλίμπαρ καλείται να ανατρέψει μια εις βάρος του κατάσταση. Αυτό είχε συμβεί και στα διπλά παιχνίδια απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί σόκαραν τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (1-4) κι αυτό που θα ερχόταν δε το περίμενε... κανείς.

Οι Πειραιώτες στον επαναληπτικό συνέτριψαν τον αντίπαλο τους με 1-6 και έφτασαν μέχρι τον τελικό του Conference League, όπου τελικά κατέκτησαν. Η αρμάδα του Βάσκου καλείται να πραγματοποιήσει ακόμη μια ανατροπή στο Λεβερκούζεν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία που συνδέουν το «χθες» με το σήμερα.

Σε εκείνη τη μυθική βραδιά ο Τζολάκης καθόταν κάτω από την εστία και στο βασικό σχήμα βρισκόταν ο Ροντινέι, ο Ρέτσος, αλλά και οι Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Καμπί. Παίκτες που δεν είναι απίθανο να τους δούμε και σήμερα μαζί στο βασικό σχήμα. Όπως καταλαβαίνει κανείς 8 από τους 11 παίκτες που αγωνίστηκαν τότε, θα βρίσκονται και σήμερα στη διάθεση του Ολυμπιακού, στη προσπάθεια να γράψουν μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.