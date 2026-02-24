Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Live η προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» στη Γερμανία για την πρόκριση

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στη «Bay Arena», το βράδυ της Τρίτης (24/2), στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα playoffs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους ποδοσφαιριστές του στην αποστολή, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. Με την ομάδα ταξίδεψε και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, αφού δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

