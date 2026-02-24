Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Champions League Λεβερκούζεν

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Live η προσπάθεια των «ερυθρόλευκων» στη Γερμανία για την πρόκριση

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της σπουδαίας έκτος έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για την πρόκριση στους «16».

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν στη «Bay Arena», το βράδυ της Τρίτης (24/2), στη ρεβάνς του 0-2 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα playoffs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή και να πάρουν το εισιτήριο για τους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε όλους τους ποδοσφαιριστές του στην αποστολή, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα. Με την ομάδα ταξίδεψε και ο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, αφού δεν είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.

Δείτε το live του αγώνα στο Athletiko

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο Champions League Λεβερκούζεν

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader