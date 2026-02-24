Τα χρήματα που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός από το Champions League και το ποσό που θα λάβει αν προκριθεί

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται το βράδυ της Τρίτης (24/02, 22:00) στη Γερμανία εναντίον της Λεβερκούζεν με στόχο την ανατροπή του εις βάρος του 2-0 από τον πρώτο αγώνα για την ενδιάμεση φάση του Champions League και οι Πειραιώτες αναμένεται να παλέψουν μέχρι... τέλους για το εισιτήριο της φάσης των «16».

Μία ενδεχόμενη πρόκριση δε θα εκτινάξει μόνο την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά θα ενισχύσει σημαντικά και τα ταμεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, η οποία ήδη εξασφάλισε ένα τεράστιο ποσό από την έως τώρα πορεία της ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τα λεφτά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός έως τώρα

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής 43 εκατομμύρια από την φετινή του πορεία στο Champions League.

Το μπόνους πρόκρισης στη League Phase του Champions League ήταν 18,620 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει 9,170 εκατ. ευρώ από το Value Pillar, το οποίο συνταιριάζει το παλαιότερο Market Pool με τις επιδόσεις των ομάδων στις διοργανώσεις της UEFA την τελευταία δεκαετία. Τέλος, είχε εισπράξει 700 χιλιάδες από τις ισοπαλίες με Πάφο, Αϊντχόφεν και 2,1 εκατ. ευρώ από τις νίκες επί των Καϊράτ Αλμάτι και Λεβερκούζεν.

Η νίκη (2-1) επί του Άγιαξ στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, που του χάρισε την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εξασφάλισε στον Ολυμπιακό ακόμη 8 εκατομμύρια (2,1 εκατ. ευρώ πριμ νίκης, 1 εκατ. ευρώ από την πρόκριση στα playoffs και 5,225 εκατ. ευρώ από τη 18η θέση της κατάταξης).

Ανατροπή αξίας 11 εκατομμυρίων!

Αν ο Ολυμπιακός κατορθώσει να προκριθεί, κάνοντας την ανατροπή στη Γερμανία, θα εξασφαλίσει το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση, που προσπεράσει το εμπόδιο της Άρσεναλ ή της Μπάγερν στους «16», θα λάβει το λιγότερο 12,5 εκατ. ευρώ, αν περάσει στα ημιτελικά θα εισπράξει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, θα του προσφέρει το μυθικό ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν χορηγικές συμφωνίες, που μπορούν να... εκτινάξουν τα ταμεία της ΠΑΕ.

Τα ποσά που θα πάρει αν προκριθεί