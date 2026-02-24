Ολυμπιακός: Το απίθανο εντός έδρας σερί της Λεβερκούζεν που... κράτα εδώ και δέκα μήνες

Μια αποστολή με υψηλό δείκτη δυσκολίας περιμένει τον Ολυμπιακό στη «Bay Arena», όπου καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 από το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Champions League. Εκτός από το προβάδισμα δύο τερμάτων που έχουν οι Γερμανοί, οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται αντιμέτωποι με ένα εντυπωσιακό σερί που έχει χτίσει η Μπάγερ Λεβερκούζεν, το οποίο καθιστά την έδρα της μια από τις πιο αφιλόξενες για κάθε αντίπαλο στην Ευρώπη.

Ένα... ασταμάτητο σερί, δέκα μηνών

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ επιδεικνύει μια σπάνια επιθετική συνέπεια, έχοντας συμπληρώσει 19 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια στα οποία βρίσκει δίχτυα. Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που οι «ασπιρίνες» έμειναν «άσφαιρες» μπροστά στο κοινό τους, πρέπει να ανατρέξει σχεδόν έναν χρόνο πίσω, στις 12 Απριλίου 2025, όταν η αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου για τη Bundesliga είχε λήξει χωρίς τέρματα.

Όπως μαρτυρούν και οι αριθμοί, η αποψινή ρεβάνς αποτελεί μια δοκιμασία υψηλών απαιτήσεων, όπου οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να βρουν απαντήσεις απέναντι σε μια επιθετική μηχανή που σκοράρει αδιάλειπτα στο γήπεδό της για δέκα συνεχόμενους μήνες.