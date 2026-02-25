Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία σχολίασε αυστηρά Λεβερκούζεν και... Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League, όμως η εμφάνισή της στο 0-0 απέναντι στον Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ δεν ενθουσίασε κανέναν. Το αποτέλεσμα σε συνδυασμό με το 2-0 του πρώτου αγώνα ήταν αρκετό για να περάσει η ομάδα του Χιούλμαντ, ωστόσο η εικόνα στο γήπεδο ανέδειξε αδυναμίες και έλλειψη έντασης.



Ο Κρίστοφ Κραμερ, πρώην παίκτης της Μπάγερ και παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία το 2014, δεν δίστασε να σχολιάσει αυστηρά την εμφάνιση των γηπεδούχων: «Αυτό το παιχνίδι ήταν χάλια». Παράλληλα τόνισε τη χρησιμότητα τέτοιων αναμετρήσεων ως μάθημα για την ομάδα: «Είναι καλό όταν έχεις ένα παιχνίδι σαν κι αυτό μέσα στη σεζόν, να συμβαίνει σε μια αναμέτρηση όπως σήμερα με τον Ολυμπιακό».



Ο Κράμερ σχολίασε επίσης και την αντίδραση των νταμπλούχων Ελλάδας: «Ήμουν λίγο μπερδεμένος που ο Ολυμπιακός γιόρταζε εδώ, γιατί θα μπορούσαν να είχαν πετύχει περισσότερα». Ο πρώην διεθνής αμυντικός χαφ πίστευε ότι ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να απαιτήσει περισσότερα από το συγκεκριμένο παιχνίδι και δεν κατάλαβε τους πανηγυρισμούς των παικτών του Μεντιλίμπαρ μαζί με τον κόσμο στο τέλος της αναμέτρησης.

🤬 Christoph Kramer didn't mince his words!



The former Germany and Leverkusen midfielder did concede that his former side "deserve to be among Europe's top 16."



Their 0-0 draw was enough to progress to the Champions League's last 16 after a 2-0 win in the first leg. #UCL pic.twitter.com/D5zNfEaw5e — DW Sports (@dw_sports) February 24, 2026





Αγωνιστικά, η ομάδα της Λεβερκούζεν φάνηκε να παίζει με γνώμονα το αποτέλεσμα και όχι με την επιθετική νοοτροπία που μας έχει συνηθίσει. Η κυκλοφορία της μπάλας ήταν αργή, η πίεση περιορισμένη και οι καθαρές τελικές ελάχιστες. Το πλάνο πέτυχε μόνο στο να κρατήσει το μηδέν πίσω και να διαχειριστεί την πρόκριση, χωρίς να δείξει δημιουργικότητα.



Στο τέλος, ο Κράμερ μετρίασε λίγο την κριτική του: «Το παιχνίδι θα ξεχαστεί γρήγορα. Κανείς δεν θα το θυμάται, η ομάδα παίρνει μπόνους και προκρίνεται ούτως ή άλλως. Οπότε όλα καλά».



Στη φάση των «16», η Λεβερκούζεν θα βρει μπροστά της είτε τη Μπάγερν Μονάχου είτε την Άρσεναλ.