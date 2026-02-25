Champions League: Οικονομικό «limit up» για τον Ολυμπιακό με έσοδα-μαμούθ άνω των 43 εκατ. ευρώ

Η αυλαία της φετινής ευρωπαϊκής πορείας του Ολυμπιακού μπορεί να έπεσε στη Γερμανία μετά το 0-0 με τη Λεβερκούζεν, όμως ο απολογισμός στα ταμεία της ΠΑΕ προκαλεί ίλιγγο. Η συμμετοχή των Πειραιωτών στην ανανεωμένη μορφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αποδείχθηκε εξαιρετικά κερδοφόρα, με τα συνολικά έσοδα να αγγίζουν τα 43,15 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό προκύπτει από την εγγυημένη συμμετοχήςστη League Phase, που απέφερε 18,62 εκατ. ευρώ, και του νέου συστήματος "Value Pillar" της UEFA, από το οποίο προστέθηκαν επιπλέον 10,1 εκατ. ευρώ βάσει του market pool και της κατάταξης του συλλόγου.

Στο τελικό ταμείο προσμετρώνται φυσικά και τα αγωνιστικά bonus από τη συγκομιδή βαθμών στον ενιαίο όμιλο, το πριμ για την κατάληψη της 18ης θέσης, αλλά και από την πρόκρισή της στα playoffs των νοκ-άουτ.

Η χαμένη ευκαιρία των «16»

Η λευκή ισοπαλία στην "BayArena" άφησε μια πικρή γεύση, καθώς στα νοκ-άουτ παιχνίδια η UEFA δεν επιβραβεύει το αποτέλεσμα αλλά μόνο την πρόκριση. Έτσι, ο Ολυμπιακός «άγγιξε» αλλά δεν κατάφερε να εξαργυρώσει το bonus των 11 εκατομμυρίων ευρώ που δίνεται στις ομάδες που προκρίνονται στη φάση των «16».