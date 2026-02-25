Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το ξεχωριστό δώρο του Μπαντέ στον Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε χθες βράδυ το Champions League αφού η λευκή ισοπαλία στην Γερμανία, σε συνδιασμό με το 0-2 του πρώτου αγώνα, δεν ήταν αρκετή για να του δώσει την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε τον προπονητή των ερυθρολεύκων, Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ, να έχει θερμό τετ-α-τετ με τον αμυντικό της Λεβερκούζεν, Λοΐκ Μπαντέ. Μάλιστα πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, με τον Γάλλο να κάνει δώρο στον πρώην προπονητή του μια αναμνηστική φανέλα της γερμανικής ομάδας υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες.

Θυμίζουμε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στην «BayArena» μετά από περίπου τρία χρόνια. Η Σεβίλλη τον Ιανουάριο του 2023 είχε αποκτήσει τον 23χρονο τότε Μπαντέ, με την μορφή δανεισμού απο την Ρεν. Δύο μήνες αργότερα ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της ομάδας σε μια δύσκολη περιόδο για τον Ανδαλουσιάνικο σύλλογο.

Την χρονιά εκείνη η Σεβίλλη όχι απλά παρέμεινε στην La Liga αλλά κατέκτησε και το 7ο Europa League. Ο Μπαντέ αποτελούσε βασικό γρανάζι της ομάδας αυτής ενώ είχε σκοράρει με κεφαλία στην νίκη με 3-0 κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.