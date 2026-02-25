Ολυμπιακός: Η κατηγορία που είναι πρώτος στο Champions League κάνει περήφανο τον Μεντιλίμπαρ

Το έργο των «ερυθρόλευκων» ήταν εξ αρχής δύσκολο, μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παρά την προσπάθεια, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Bay Arena, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στην παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.



Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε το Champions League με το όνομά του στην κορυφή μιας άκρως χαρακτηριστικής στατιστικής κατηγορίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UEFA, οι Πειραιώτες ήταν πρώτοι σε ανακτήσεις μπάλας σε όλη τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη φιλοσοφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Η υψηλή πίεση, η επιθετική άμυνα, η διαρκής ένταση και η διεκδίκηση της πρώτης και της δεύτερης μπάλας αποτελούν βασικά στοιχεία της αγωνιστικής ταυτότητας που έχει δώσει ο Βάσκος τεχνικός στον Ολυμπιακό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Και αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους αριθμούς.

UEFA.COM



Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέγραψαν 451 ανακτήσεις μπάλας, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στη φετινή τελική φάση του Champions League. Παράλληλα, ήταν πρώτοι και στα τάκλιν, με 172 συνολικά, δείγμα της μαχητικότητας και της συνέπειας που έδειξαν και στα 10 παιχνίδια που έδωσαν στη διοργάνωση.



Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας ανακτήσεων μπάλας βρίσκεται η Νιούκαστλ με 428, ενώ τρίτη είναι η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, η Μπόντο Γκλιμτ, με 422 ανακτήσεις.



