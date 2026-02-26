Σπορ UEFA Champions League Champions League Ποδόσφαιρο

Champions League: Μυθική ανατροπή της Αταλάντα, δυσκολεύτηκαν οι «μεγάλοι»

Τα φαβορί και οι μεγάλες εκπλήξεις που πήραν την πρόκριση, περιμένοντας τη μεγάλη κλήρωση με τα υπόλοιπα μεγαθήρια της Ευρώπης.

Η ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/02), συμπληρώνοντας το παζλ των ομάδων που θα αγωνιστούν στη φάση των «16».

Με μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία, η Αταλάντα διέλυσε με 4-1 τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Μπέργκαμο, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2 του πρώτου αγώνα.

Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης υπερασπίστηκε το υπέρ της 1-0 από τον πρώτο αγώνα, κερδίζοντας (2-1) τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ στη Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε το σκορ του πρώτου αγώνα (3-2) κόντρα στη Μονακό, εξασφαλίζοντας την πρόκριση μετά από ισοπαλία (2-2).

Τέλος, στο Τορίνο, η Γιουβέντους οδήγησε το ματς με τη Γαλατασαράι στην παράταση, κερδίζοντας (3-0) στην κανονική διάρκεια (5-2 ήττα στο πρώτο ματς). Οι Τούρκοι, βέβαια πήραν την πρόκριση με γκολ του Οσιμέν στο 105+1 και του Γιλμάζ στο 118΄.

Υπενθυμίζουμε πως στις ρεβάνς της Τρίτης (24/02) η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο ζευγάρι με την Κλαμπ Μπριζ επικρατώντας με 4-1 (3-3 πρώτος αγώνας),  η Λεβερκούζεν εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «16» μετά το 0-0 κόντρα στον Ολυμπιακό (0-2 πρώτος αγώνας), η Νιούκαστλ προκρίθηκε κερδίζοντας (3-2) για δεύτερη φορά (6-1 πρώτος αγώνας) την Καραμπάγκ, ενή η Μπόντο Γκλιμτ ολοκλήρωσε την έκπληξη και απέκλεισε την Ίντερ, πανηγυρίζοντας τη νίκη (2-1) στο Μιλάνο.

Οι νικήτριες ομάδες της ενδιάμεσης φάσης θα αντιμετωπίσουν τις ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες 8 θέσεις της ενιαίας βαθμολογίας στη League Phase. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (26/02).

Τα αποτελέσματα της Τρίτης 24/2

  • Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1
  • Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ 1-2
  • Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0
  • Νιουκάστλ - Καραμπάγκ 3-2

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης 25/2

  • Αταλάντα - Ντόρτμνουντ 4-1
  • Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό 2-2
  • Γιουβέντους - Γαλατασαράι 3-2
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα 2-1

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των «16»

  • Λίβερπουλ
  • Μπαρτσελόνα
  • Άρσεναλ
  • Σπόρτινγκ
  • Μάντσεστερ Σίτι
  • Μπάγερν
  • Τσέλσι
  • Τότεναμ
  • Μπόντο Γκλιμτ
  • Λεβερκούζεν
  • Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Νιούκαστλ
  • Γαλατάσαραϊ
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Αταλάντα

