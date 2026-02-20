Champions League: Ο κανόνας του 50% και τα ντέρμπι μεγατόνων στους «16»

Το αγωνιστικό διήμερο (17-18/02) του Champions League που μας πέρασε είχε πλούσια δράση, πολλά γκολ και αναμετρήσεις κύρους για τη φάση των πλέι οφ.

Η επεισοδιακή «απόδραση» της Ρεάλ Μαδρίτης από τη Λισαβόνα, τα 4 γκολ του Γκόρντον σε ένα ημίχρονο, η εντυπωσιακή ανατροπή της Παρί Σεν Ζερμέν στο Μονακό, αλλά και η θεαματική ισοπαλία της Κλαμπ Μπριζ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Βέλγιο έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Μπορεί, βέβαια το επίκεντρο της προσοχής να επικεντρώθηκε στα αποτελέσματα της ενδιάμεσης φάσης, όμως οι διασταυρώσεις των νικητών στα πλέι οφ με τους πρώτους 8 της League Phase, που εξασφάλισαν απευθείας εισιτήριο για τους «16», σε συνδυασμό με τον κανόνα του 50% των ευρωπαϊκών κληρώσεων, κερδίζουν ενδιαφέρον, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για μυθικά ντέρμπι, που θα γραφτούν στην ιστορία.

Ο flash.gr καταγράφει τα δεδομένα των ευρωπαϊκών προκρίσεων, παρουσιάζοντας τον δρόμο για τον τελικό της Βουδαπέστης.

Ο κανόνας του 50/50 και οι πιθανότητες για Παρί εναντίον Μπαρτσελόνα

Η UEFA χώρισε τις ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League σε τέσσερα ξεχωριστά «μονοπάτια».

Σύμφωνα με τον κανόνα του 50%, οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στη φάση των «16», τερματίζοντας στην 8άδα της League Phase, συνδέονται η καθεμία με δύο ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης.

Διατηρούν, έτσι, ίσες πιθανότητες (50/50) να συναντήσουν στους «16» έναν από τους νικητές των δύο ζευγαριών, με τα οποία συνδέονται.

Για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα που συνδέεται με τα ζευγάρια Καραμπάγκ - Νιούκαστλ και Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν έχει 50% πιθανότητες να συναντήσει στους «16» είτε τη Νιούκαστλ, είτε τους Παριζιάνους, εφόσον προκριθούν.

Ο Γκουαρδιόλα επιστρέφει υπό προϋποθέσεις στο «Μπερναμπέου»

Η Μάντσεστερ Σίτι συνδέεται με τα ζευγάρια Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα και Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ.

🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: The UEFA Champions League Round of 16 draw will take place EXACTLY one week from now and some HUGE clashes could come out! 👀



If qualified, PSG has a 50% chance of drawing Barcelona.



If qualified, Real Madrid has a 50% chance of drawing Manchester City.



If… pic.twitter.com/2Qn3MK8838 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 20, 2026

Υπό την προϋπόθεση, δηλαδή πως οι Ισπανοί θα προσπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας του Παυλίδη, ο Πεπ Γκουαρδιόλα διατηρεί 50% πιθανότητες να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ σε μία ευρωπαϊκή τιτανομαχία, που έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στα νοκ-άουτ του Champions League.

Εναλλακτικά, αν η Ίντερ κάνει την ανατροπή κόντρα στη Μπόντο, θα έχουμε επανάληψη του τελικού της Κωνσταντινούπολης, με τη Σίτι να συναντιέται στους «16» με τους Μιλανέζους του Κίβου.

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις του Champions League

Κάθε ομάδα θα συναντηθεί στους «16» με μία από τις δύο νικήτριες της ενδιάμεσης φάσης. Η κλήρωση για τους αγώνες της φάσης των «16» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/02). Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια με τα οποία διασταυρώνεται η κάθε ομάδα.

Άρσεναλ

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Ντόρτμουντ - Αταλάντα

Μπάγερν Μονάχου

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Ντόρτμουντ - Αταλάντα

Λίβερπουλ

Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους

Τότεναμ

Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ - Νιούκαστλ

Τσέλσι

Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάγκ - Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα

Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας