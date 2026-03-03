Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης: Η ρεβάνς των αστέρων ζωντανά σε ACTION24 και Athletiko

Η Μπαρτσελόνα γνώρισε βαριά ήττα (4-0) στον πρώτο ημιτελικό του Copa Del Rey από την Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεόνε στη Μαδρίτη. Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και θα επιδιώξουν το βράδυ της Τρίτης (03/03, 22:00) να κάνουν μία επική ανατροπή, που θα τους εξασφαλίσει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Οι Καταλανοί, που θα παραταχθούν χωρίς τον Ντε Γιονγκ και τον Λεβαντόφσκι, έχουν σε δαιμονιώδη φόρμα τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σκόραρε το Σάββατο (28/02) το «παρθενικό» χατ-τρικ της καριέρας του.

Από την άλλη, η Ατλέτικο Μαδρίτης κατεβαίνει στο χορτάρι του «Καμπ Νόου» με τη νέα προσθήκη του χειμώνα, τον Αντεμόλα Λούκμαν σε τρομερό φεγγάρι. Ο Άγγλος με καταγωγή από τη Νιγηρία έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 4 γκολ σε 8 αγώνες με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος» και εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Σιμεόνε.

