Από τα χωμάτινα γήπεδα του Ροζάριο στο μεγάλο αντίο: Το όνειρο επιστροφής του Μέσι στην Αργεντινή

Η εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Ένα μικρό αγόρι με τη φανέλα της Νιούελς Ολντ Μπόις κοιτάζει τη μπάλα σχεδόν με δέος. Αρκετά χρόνια μετά, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Λιονέλ Μέσι, υψώνει τα χέρια στον ουρανό, φορώντας ξανά τα χρώματα που σημάδεψαν τα πρώτα του ποδοσφαιρικά όνειρα. Το Ροζάριο δεν ξέχασε ποτέ το παιδί του και ίσως τώρα, το ποδόσφαιρο ετοιμάζεται για έναν ιστορικό κύκλο που κλείνει.

Εκεί όπου όλα ξεκίνησαν

Ο Λιονέλ Μέσι γεννήθηκε στο Ροζάριο το 1987 και από πολύ μικρή ηλικία ξεχώριζε. Στη Νιούελς Ολντ Μπόις δεν αγωνίστηκε ποτέ σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως εκεί διαμορφώθηκε ως ποδοσφαιριστής και ως προσωπικότητα.

Στις ακαδημίες του συλλόγου, γνωστές ως «La Máquina», ο μικρός Λίο μάγευε με την μπάλα κολλημένη στο αριστερό του πόδι, σκοράροντας περίπου 200 γκολ και κάνοντας τους ανθρώπους της ομάδας να μιλούν για ένα παιδί-θαύμα.

Η διάγνωση με έλλειψη αυξητικής ορμόνης και οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας οδήγησαν στη μεγάλη απόφαση, τη μετακόμιση στη Βαρκελώνη. Από εκεί και πέρα, η ιστορία είναι παγκόσμια γνωστή.

Ένας μύθος που δεν έκοψε ποτέ τους δεσμούς

Παρά την ασύλληπτη καριέρα του στην Ευρώπη, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και την κατάκτηση του Μουντιάλ με την Αργεντινή, ο Μέσι δεν έκρυψε ποτέ τη συναισθηματική του σύνδεση με τη Νιούελς. Δηλώσεις, φωτογραφίες, ακόμη και προσωπικές στιγμές τον έφερναν συχνά πίσω, έστω και συμβολικά, στο Ροζάριο.

Για αυτό και οι πρόσφατες δηλώσεις από τη διοίκηση της Νιούελς περί πιθανής επιστροφής του το 2027 άναψαν φωτιές. Δεν μιλάμε απλώς για μία μεταγραφή, αλλά για ένα εθνικό γεγονός.

Όπως τονίζεται, πρόκειται για ένα πρότζεκτ που ξεπερνά τα όρια του συλλόγου. Αφορά την πόλη, την επαρχία και ολόκληρο το αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Newly painted Mural of Messi in Rosario. Fantastic. pic.twitter.com/4CBIfvqmHs — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) June 29, 2023

Ρεαλιστικό σενάριο ή ρομαντικό όνειρο;

Οι άνθρωποι της Νιούελς γνωρίζουν ότι για να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια επιστροφή, απαιτούνται υποδομές, αγωνιστικό πλάνο και συνθήκες αντάξιες του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση, μόνο συζητήσεις και μια ιδέα που πλανάται, αλλά με τον Μέσι, καμία ιδέα δεν μοιάζει αδύνατη.

Αν ο Λιονέλ Μέσι φορέσει ξανά τη φανέλα της Νιούελς σε επίσημο αγώνα, δεν θα είναι απλώς το τέλος μιας καριέρας. Θα είναι η επιστροφή του παιδιού στο σπίτι. Ένα τελευταίο χειροκρότημα εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος και ίσως, το πιο όμορφο ποδοσφαιρικό παραμύθι όλων των εποχών να κλείσει όπως ακριβώς άρχισε, στην μικρή πόλη της Αργεντινής, το Ροζάριο.

Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο θρύλος της Αργεντινής επέστρεψε στο γήπεδο της Νιούελς, τον Ιούνιο του 2023 με ένα γεμάτο γήπεδο να τον υποδέχεται.