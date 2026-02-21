Μπαρτσελόνα: Υποψήφιος πρόεδρος του συλλόγου υπόσχεται πλάνο για μεγάλη επιστροφή

Ο Βίκτορ Φοντ, υποψήφιος για την προεδρία της Μπαρτσελόνα και επικεφαλής της παράταξης «Nosaltes», μετά την υπόσχεσή του ότι θα ανακατασκευάσει το «Παλάου Μπλαουγκράνα», έριξε το Σάββατο (21/02) μία ακόμα «προεκλογική βόμβα», αναφέροντας το ενδεχόμενο ο Λιονέλ Μέσι να επιστρέψει στην Καταλονία ως παίκτης.

«Αυτό δεν θα συμβεί με τον Ζοάν Λαπόρτα», τόνισε ο Φοντ, προσθέτοντας ότι «η αποχώρηση του Λέο είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα αυτής της θητείας». Ο 53χρονος, που τοποθέτησε την αρχή αυτού του πρότζεκτ γύρω από τον Μέσι στο δεύτερο μισό του 2022, όταν ο Αργεντινός αγωνιζόταν στη Παρί, εξήγησε ότι το σχέδιο χωρίζεται σε τρία μέρη.

"He parlat amb tothom": el pla de Víctor Font perquè Leo Messi torni https://t.co/gOnxFd3s5b — diariARA (@diariARA) February 21, 2026

Ο πρώτος πυλώνας του πρότζεκτ είναι θεσμικός. Ο Φοντ προτείνει τη δημιουργία θέσης «Επίτιμου Προέδρου» για τον 38χρονο, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος στις 16 Μαρτίου. «Ο Μέσι αποτελεί πρότυπο όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως άνθρωπος. Αντανακλά αυτό που είμαστε οι φίλαθλοι της Μπάρτσα: ένας εργατικός, αφοσιωμένος και έντιμος ηγέτης που αγαπά τον σύλλογο», δήλωσε.



Ο Φοντ διευκρίνισε ότι η πρόταση θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, μετά την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του καταστατικού του συλλόγου. «Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε τον καλύτερο δυνατό πρεσβευτή», πρόσθεσε.

🚨 Victor Font: "La única manera de que Messi se pueda despedir como el Barça merece, como Leo Messi merece, vestido de corto y en el césped... es si Joan Laporta no gobierna a partir del 16 de marzo"



💬 "Messi se tiene que retirar y decir adiós a todos los culés en el césped"… pic.twitter.com/BBnatuCGCF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 21, 2026

Το δεύτερο μέρος του πρότζεκτ είναι οικονομικό: η δια βίου σύνδεση του brand Μέσι-Μπαρτσελόνα. Στο πλαίσιο αυτού του εμπορικού σκέλους, ο υποψήφιος πρόεδρος παραδέχτηκε ότι «εξετάζουμε μια στρατηγική συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς είμαστε συμπληρωματικοί σύλλογοι και υπάρχουν πιθανές συνέργειες».



Η ιδέα είναι να αξιοποιηθεί η εμπορική δυναμική του Λιονέλ Μέσι μέσα από συνεργασίες, κοινές δράσεις και εμπορικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και την ομάδα του Μαϊάμι.

• Font: “Working to bring Messi”

• Laporta: “Messi deserves a match and statute”

• Vilajoana: “We’re working on Kane”

• Ciria: “With us, we will make it possible to sign players like Julian or Haaland”



Election season 😵‍💫🗳️ — Reshad Rahman (@ReshadFCB) February 21, 2026

Τέλος, ο Φοντ έκανε τη μεγάλη αποκάλυψη. «Ο Μέσι δεν μπορεί να ολοκληρώσει την πορεία του στην Μπαρτσελόνα με έναν αποχαιρετισμό σε ένα κλειστό δωμάτιο. Είναι αδιανόητο. Ο Μέσι πρέπει να αποσυρθεί στο γήπεδο. Φυσικά, το πώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τις επιθυμίες του και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται στα τέλη του 2026. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι ο μόνος τρόπος να αποχαιρετήσει όπως του αξίζει, με τη φανέλα του και μέσα στο γήπεδο, είναι αν ο Joan Laporta δεν βρίσκεται πλέον στην εξουσία μετά τις 16 Μαρτίου».



«Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ακούγονται πολλά ονόματα. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ενθουσιασμό βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα. Και η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συμφιλίωση με τον Μέσι δεν θα συμβεί ποτέ με τον Λαπόρτα. Αν κερδίσουμε τις εκλογές, ο τελευταίος χορός του Μέσι είναι πιθανός», ολοκλήρωσε