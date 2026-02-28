Πρώην ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Champions League πλέον εργάζεται σε κατάστημα αθλητικών ειδών

Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Ζερεμί Ματιέ, εξήγησε τους επώδυνους λόγους που τον οδήγησαν να δουλεύει σε ένα γαλλικό αθλητικό κατάστημα μόλις έξι χρόνια μετά την απόσυρσή του.

Ο 42χρονος υπήρξε κάποτε ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς της χώρας του και βοήθησε τη καταλανική ομάδα να κατακτήσει δύο τίτλους στη La Liga, δύο Copa del Rey και ένα Champions League το 2015 κατά τη διάρκεια μιας επιτυχημένης καριέρας. Ωστόσο, η ζωή του είναι πλέον δραστικά διαφορετική σε σχέση με αυτή που ζούσε ως κορυφαίος ποδοσφαιριστής.

🚨😱 Former Barcelona defender Jérémy Mathieu has explained that he is currently “in a legal dispute” which is why he is working in a sport shop Intersport. He also revealed has been battling depression since retiring and said it is something he has not 'fully' recovered from:… pic.twitter.com/DsLHbEeynY — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 27, 2026

Πέρυσι, οι οπαδοί σοκαρίστηκαν όταν τον είδαν να εργάζεται σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας αθλητικών ειδών στη χώρα του, ως διευθυντής στο τμήμα ποδοσφαίρου. Μια φωτογραφία του πρώην αμυντικού των Καταλανών με τη στολή της εταιρείας, μαζί με πελάτες, κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο, οδηγώντας πλήθη οπαδών να επισκεφθούν το κατάστημα για να τον δουν.



Φημολογείται ότι ο Ματιέ έβγαζε 110.000 ευρώ την εβδομάδα στην Ισπανία, γι’ αυτό αποτέλεσε έκπληξη να τον δει κανείς να εργάζεται μετά την απόσυρσή του.

Τις προηγούμενες ημέρες, μίλησε στο «beIN Sports» για το πώς αντιμετώπισε δυσκολίες στη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο, αναφερόμενος σε οικονομικά προβλήματα και παραδεχόμενος ότι η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε.



Ο Γάλλος δήλωσε: «Αν δουλεύω εκεί, είναι επειδή συμβαίνει κάτι που μου προκαλεί πολλά προβλήματα. Μπορώ μόνο να πω ότι βρίσκομαι στη μέση μιας δικαστικής υπόθεσης. Δεν θα το κάνω για πάντα. Ήταν για να έχω κοινωνική ζωή».



Ο πρώην ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε επίσης κατάθλιψη και είπε ότι είναι κάτι από το οποίο δεν έχει «αναρρώσει πλήρως». Έδωσε τέλος στην καριέρα του μετά από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ενώ αγωνιζόταν στη Σπόρτινγκ σε ηλικία 36 ετών το 2020. Ο 42χρονος είχε αγωνιστεί ως αλλαγή στον τελικό του Champions League το 2015 με τη Μπαρτσελόνα απέναντι στη Γιουβέντους, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει σε νίκη 3-1 και να εξασφαλίσει το θρυλικό τρεμπλ υπό τον πρώην προπονητή Λουίς Ενρίκε.