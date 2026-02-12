«Του είπα ότι τον αγαπώ και μου απάντησε ότι αυτός αγαπά τον Μέσι» δήλωσε η σύντροφος του Ντε Πολ

Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, ποιος Αργεντινός δεν λατρεύει και δεν αποθεώνει τον Λιονέλ Μέσι; Ο σούπερ σταρ του παγκόσμιο ποδοσφαίρου ήταν αυτός που οδήγησε την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου το 2022 στο Κατάρ και από τότε είναι κάτι περισσότερο από... θνητός για τους συμπατριώτες του.

Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι εννοείται ότι είναι πολύ αγαπητός από τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής με κάποιους από τους οποίους έχει ιδιαίτερη σχέση.

➡️ Tini, Rodrigo De Paul’s girlfriend, revealed in an interview:



🗣️ “After winning the World Cup, De Paul came home completely drunk. I had to take care of him like a little kid because he was still carried away by the high of the victory.



To calm him down, I told him that I… pic.twitter.com/ZEOdqjIhT5 — Mr Wills (@MrWills96) February 11, 2026

Το απίθανο περιστατικό με τον Ντε Πολ και τη σύντροφό του

Όπως συμβαίνει με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ καθώς, μάλιστα, λένε χαριτολογώντας ότι ο 31χρονος μέσος, ο οποίος μετακόμισε επίσης στην Ίντερ Μαϊάμι και είναι και εκεί συμπαίκτης με τον Μέσι, είναι κάτι σαν... σωματόφυλακας του GOAT.

Και η σύντροφος του Ντε Πολ. Τίνι, σε συνέντευξή της αποκάλυψε τη λατρεία που έχει ο Ντε Πολ στον Μέσι αφηγούμενη ένα απίθανο περιστατικό μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

«Μετά τους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Ροντρίγκο γύρισε στο σπίτι πολύ μεθυσμένος. Έπρεπε να του φερθώ σαν μωρό επειδή δεν σταματούσε να πανηγυρίζει για τον τίτλο. Έτσι του είπα ότι τον αγαπώ για να τον ηρεμήσω. Τότε με κοίταξε και απάντησε: "Κι εγώ σ' αγαπώ, Μέσι". Δεν ήξερα τι να πω μετά από αυτό» ήταν τα λόγια της Τίνι.