Άνχελ Ντι Μαρία: Σκόραρε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ και έδωσε την νίκη στην ομάδα του (vid)

Η Ροζάριο Σεντράλ επικράτησε με 2-1 της Ρασίνγκ για την 2η αγωνιστική του Torneo Apertura, με την ομάδα του Άνχελ Ντι Μαρία να... σπάει το ρόδι για την νέα σεζόν, μετά την ήττα της με 2-1 απέναντι στην Μπελγκράνο στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα.

Ο 37χρονος ήταν καθοριστικός για ακόμα ένα παιχνίδι των φιλοξενούμενων, σκοράροντας ένα εκπληκτικό γκολ για να ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό, πριν ο Αλέχο Βελίθ κάνει δύο τα τέρματα της Ροζάριο, 10 λεπτά αργότερα.

Ο Ντι Μαρία πήρε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, απέφυγε με άκρως εντυπωσιακό τρόπο τον προσωπικό του αντίπαλο και πάτησε σε αυτή, πριν ολοκληρώσει την προσπάθεια του, με ένα τελείωμα θυμίζοντας τα... παλιά, μιας και πέτυχε μια ακόμα «trivela», με τον Αργεντινό να έχει πετύχει αρκετά τέτοια τέρματα στην πολυετή καριέρα του.

Δείτε το γκολ:

O άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα έχει αγωνιστεί 18 φορές με τον σύλλογο που ξεκίνησε την πορεία του, έχοντας επιστρέψει σε αυτόν μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το προηγούμενο καλοκαίρι, έχοντας σκοράρει εννέα γκολ και έχοντας μοιράσει τρεις ασίστ, οδηγώντας την Σεντράλ στην πρώτη θέση της Zona B του Torneo Clausura, βέβαια βιώνοντας τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των play offs, αφότου ηττήθηκε με 1-0 από την Εστουδιάντες, την 8η της Zona A.

Φέτος, ως... πρωταθλήτρια Αργεντινής για το έτος 2025, μπαίνει στην νέα σεζόν με νέες ελπίδες και όνειρα, με τον Άνχελ Ντι Μαρία να φαίνεται πως είναι πιο έτοιμος από ποτέ για να ηγηθεί σε αυτή την νέα προσπάθεια.