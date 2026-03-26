Ντι Μαρία: Στα δικαστήρια ο Αργεντίνος κατά δημοσιογράφου που διέδωσε αδιανόητες φήμες

Ο Ανχέλ Ντι Μαρία ετοιμάζει μήνυση κατά δημοσιογράφου, λόγω μιας ψευδείς φήμης που διέδωσε που αφορά αυτόν και την γυναίκα του.

Συγκεκριμένα ο 38χρονος ποδοσφαιριστής ανάρτησε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, για να απαντήσει σε φήμες που αφορούσαν την γυναίκα του, Χοργκελίνα Καρντόσο, που την ήθελαν να φωνάζει και να ωρύεται στην έπαυλή τους στο Φούνες Χιλ, καθώς όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος είχε ανακαλύψει πως ο Ντι Μαρία είχε καλέσει αρκετά μοντέλα στο σπίτι τους, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Ο λογαριασμός που δημοσίευσε την εν λόγω φημολογία συνέχισε λέγοντας ότι οι γείτονες δεν μπορούσαν να την ηρεμήσουν, επικαλούμενοι φωνές, καυγάδες και κλάματα. Από την πλευρά του ο Ντι Μαρία έγινε έξαλλος απαντώντας στις φήμες, κατηγορώντας τον δημοσιογράφο ότι επινοεί πράγματα για να δυσφημίσει τον ίδιο και την οικογένειά του, προσθέτοντας πως αν συνεχίσει θα κινηθεί σε νομικά μέτρα απέναντί του. Η Χοργκελίνα αντέδρασε επίσης μέσω των social media της, διαρρέοντας τον προσωπικό του αριθμό, και γράφοντας: «Αν σ'αρέσει να πειράζεις, να ανέχεσαι την πλάκα», με αποτέλεσμα να δέχεται αμέτρητες κλήσεις.