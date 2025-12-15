Σπορ Ποδόσφαιρο Αργεντινή Delivery

Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο λόγος που στο Εστουδιάντες-Ρασίνγκ μπήκε ένας...ντελιβεράς (vid)

Με έναν ασυνήθιστο τρόπο ξεκίνησε ο τελικός του Clausura ανάμεσα στην Εστουδιάντες και την Ρασίνγκ στον οποίο κέρδισαν οι «φοιτητές».

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νικήτρια στον μεγάλο τελικό του Clausura στην Αργεντινή αναδείχθηκε η Εστουδιάντες, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Ρασίγνκ.

Ωστόσο το γεγονός που τράβηξε τα βλέμματα των θεατών είναι πριν την σέντρα του παιχνιδιού.

Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε ένας... ντελιβεράς ο οποίος έδωσε την μπάλα στον ρέφερι του ματς ώστε να γίνει η σέντρα.

Όλο το γήπεδο αλλά και γενικά όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση έμειναν άναυδοι μέχρι να καταλάβουν τον λόγο ύπαρξης του στο παιχνίδι.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Αργεντινή Delivery

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader