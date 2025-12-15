Απίστευτο κι όμως αληθινό: Ο λόγος που στο Εστουδιάντες-Ρασίνγκ μπήκε ένας...ντελιβεράς (vid)

Νικήτρια στον μεγάλο τελικό του Clausura στην Αργεντινή αναδείχθηκε η Εστουδιάντες, καθώς επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Ρασίγνκ.

Ωστόσο το γεγονός που τράβηξε τα βλέμματα των θεατών είναι πριν την σέντρα του παιχνιδιού.

Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε ένας... ντελιβεράς ο οποίος έδωσε την μπάλα στον ρέφερι του ματς ώστε να γίνει η σέντρα.

Όλο το γήπεδο αλλά και γενικά όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση έμειναν άναυδοι μέχρι να καταλάβουν τον λόγο ύπαρξης του στο παιχνίδι.