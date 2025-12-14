Αργεντινή: Στον «θρόνο» της κορυφής η Εστουδιάντες που «λύγισε» την Ρασίνγκ στα πέναλτι

Το παιχνίδι είχε τα πάντα. Είχε ένταση, είχε (ποδοσφαιρικό) ξύλο, είχε πάθος, είχε (λίγες, αλλά καλές) φάσεις, είχε γκολ και εν τέλει είχε και τροπαιούχο. Με αυτή τη κατάκτηση η ομάδα του Εντουάρντο Ντομίνγκες έφτασε τις 7, ενώ από την άλλη μεριά εκείνη του Γκουστάβο Κόστας έμεινε στις 18.

Όταν στο 92ο λεπτό του αγώνα το σκορ ήταν 1-0 για την Ρασίνγκ, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που διαδραματίστηκε στο κατάμεστο «Εστάδιο Γιούνικο Μάδρε Θιουδάδες». Οι «Φοιτητές» όμως είχαν τα ψυχικά αποθέματα, βρήκαν γκολ από τον δραστήριο Καρίγιο και έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση.

Το ματς

Με διάθεση να μην ρισκάρουν ιδιαίτερα και με «βαθιές μπαλιές» στη πλάτη της αντίπαλης άμυνας ξεκίνησαν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Η Ρασίνγκ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη την εστία της Εστουδιάντες, με τρεις τελικές στα πρώτα 20 λεπτά, δεν κατάφερε όμως να βάλει «δύσκολα» στον Μουσλέρα.

Από την άλλη μεριά στη πρώτη της καλή στιγμή η Εστουδιάντες έφτασε κοντά στο γκολ. Στο 25ο λεπτό, ο Παλάσιος βρέθηκε σε διαγώνια θέση τετ α τετ με τον Καμπέσες, όμως το σουτ που δοκίμασε πέρασε λίγο άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Γκόμες πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Καρίγιο, ο οποίος από πλάγια θέση δέχθηκε το «στοπ» από τον Καμπέσες.

Το ημίχρονο έληξε με προϋποθέσεις ευκαιριών και όχι κάποια άλλη «καθαρή» φάση για τις δύο ομάδες.

Δύο γκολ κι επικό φινάλε

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Εστουδιάντες έφτασε κοντά στο γκολ. Ο πάντα κινητικός Παλάσιος έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά, όμως ο Καρίγιο από πολύ καλή θέση εντός μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα άουτ. Τα λεπτά κυλούσαν, οι τραυματισμοί και οι διακοπές στο παιχνίδι ήταν πολλές, ενώ ο ρυθμός έπεσε σταδιακά.

Στο 80ο λεπτό, εντελώς αναπάντεχα, η Ρασίνγκ άνοιξε το σκορ, αλλάζοντας τα δεδομένα στην αναμέτρηση. Ο Ναρντόνι έκανε την βαθιά μπαλιά στη πλάτη της άμυνας, Πιρές και Νούνιες έκαναν λάθος υπολογισμούς, ο Μαρτίνεθ βγήκε σε θέση τετ α τετ με τον Μουσλέρα, τον πέρασε και με άψογο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Το παιχνίδι έφτασε στις καθυστερήσεις και η Εστουδιάντες, επίσης εντελώς αναπάντεχα, κέρδισε ένα φάουλ κοντά στην περιοχή, μετά από άτσαλο κι αχρείαστο μαρκάρισμα του Ρόχας. Στο 90+2' λοιπόν, ο 40χρονος Σόσα ανέλαβε την εκτέλεση και με μπαλιά ακριβείας βρήκε μέσα στην περιοχή τον Καρίγιο, ο οποίος με «σεντερφορίσια» κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφάρισε και έστειλε τον τελικό στη παράταση.

Άτολμοι στη παράταση

Οι δύο ομάδες δεν θέλησαν να πάρουν πολλά ρίσκα στη παράταση, γνωρίζοντας ότι αν άφηναν «χώρους» θα μπορούσαν να τιμωρηθούν. Ως εκ τούτου στη παράταση είδαμε ελάχιστες ευκαιρίες. Στη μία εξ' αυτών ο Αλάριο αστόχησε με προβολή από κοντά για την Εστουδιάντες, ενώ στην άλλη ο Μαρτίνεθ είδε τον Μουσλέρα να του αρνείται το γκολ με έξοχη επέμβαση.

Μοιραία το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου η Εστουδιάντες βρέθηκε πίσω στο σκορ, μιας και ο Σετρέ είδε τον Καμπέσες να του λέει «όχι» με εξαιρετική επέμβαση, όμως παρά το γεγονός του προβαδίσματος, η Ρασίνγκ αστόχησε σε δύο πέναλτι (Μαρτιρένα - απόκρουση Μουσλέρα, Πάρντο - δοκάρι) και οι «Φοιτητές» στέφθηκαν πρωταθλητές!