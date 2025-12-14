Φοβερά στιγμιότυπα: Ο Βερόν «έζησε» τον τελικό της Εστουδιάντες μαζί με τους οπαδούς (vid)

Μεγάλες στιγμές έζησαν οι οπαδοί της Εστουδιάντες στον τελικό του Clausura. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα τους έμοιαζε να χάνει το πρωτάθλημα μέχρι το 92ο λεπτό, η Εστουδιάντες όχι μόνο ισοφάρισε το παιχνίδι, βγήκε νικήτρια από την ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αργεντινής έπειτα από 15 χρόνια αναμονής!

Το παιχνίδι είχε τα πάντα. Είχε ένταση, είχε (ποδοσφαιρικό) ξύλο, είχε πάθος, είχε (λίγες, αλλά καλές) φάσεις, είχε γκολ και εν τέλει είχε και τροπαιούχο. Με αυτή τη κατάκτηση η ομάδα του Εντουάρντο Ντομίνγκες έφτασε τις 7, ενώ από την άλλη μεριά εκείνη του Γκουστάβο Κόστας έμεινε στις 18.

Εκτός όμως από τους -εντός αγωνιστικού χώρου- πρωταγωνιστές, υπήρξε ένας ακόμα άνθρωπος που έκλεψε την παράσταση στις κερκίδες του γηπέδου. Ο λόγος για τον πρόεδρο της Εστουδιάντες, Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, ο οποίος έζησε στην ομάδα της καρδιάς του το απόλυτο όνειρο. Εκτελώντας πια χρέη προέδρου μετά την απόσυρση του, ο Βερόν δεν είχε το δικαίωμα εκπροσώπησης του συλλόγου στα επίσημα. Ο λόγος: η τιμωρία που του επιβλήθηκε όταν δεν δέχτηκε οι παίκτες του να κάνουν pasillo στη Ροσάριο, την οποία η ομοσπονδία της Αργεντινής έχρισε... πρωταθλήτρια από το πουθενά.

Αυτό δεν πτόησε τον Αργεντίνο πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποφάσισε να ζήσει αυτή τη μοναδική αναμέτρηση στο καλύτερο σημείο. Στις κερκίδες του γηπέδου, ως ένας ακόμα αγνός, πιστός και παθιασμένος οπαδός. Φορώντας, ως είθισται, φανέλα της Εστουδιάντες. Ο Βερόν παρακολούθησε ολόκληρο το παιχνίδι δίπλα στον κόσμο της ομάδας, με το άγχος στη διαδικασία των πέναλτι να είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του. Όταν όμως η Εστουδιάντες «ξέρανε» την Ρασίνγκ, ο τρελαμένος πρόεδρος της ομάδας ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, με τους φίλους της ομάδας να τον... πνίγουν στις αγκαλιές τους, σε μια από τις ωραιότερες στιγμές που θα μπορούσαν να ζήσουν, δίπλα στον άνθρωπο που «τρέχει» το κλαμπ για το οποίο ζουν και ανασαίνουν. Στιγμές, που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει....