Αμηχανία στο Ρεκόπα Σουνταμερικάνα: Παιδάκι έκανε χειρονομία «θα σας σκοτωσω» (vid)

Για το Ρεκόπα Σουνταμερικάνα, αγωνίστηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2) η κάτοχος του Κόπα Σουνταμερικάνα, Λανούς με την κάτοχο του Κόπα Λιμπερταδόρες Φλαμένγκο, στο πρώτο από τα δυο ματς που θα κρίνουν τον τίτλο (αντίστοιχο με το ευρωπαϊκό Super Cup).

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έκαναν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο παιδάκια που συνόδευαν τις ομάδες. Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού και της ανάκρουσης του Εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ένα από αυτά προχώρησε σε μια περίεργη χειρονομία. Με το χέρι του έκανε ότι κόβει τον λαιμό του με το βλέμμα καρφωμένο στην κάμερα.

Δείτε το στιγμιότυπο