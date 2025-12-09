Σκάνδαλο στην Αργεντινή: Έφοδος της αστυνομίας στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία για 17 συλλόγους

Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής πλήττεται μερικού μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ένα σκάνδαλο που έχει στο επίκεντρο της τη χρηματοοικονομική εταιρία Sur Finanzas.

Η εταιρία αντιμετωπίζει κατηγορίες φοροδιαφυγής ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ήταν υπό διερεύνηση από τις αρχές της Αργεντινής από τον περασμένο Αύγουστο, όταν και προέκυψαν οι πληροφορίες ότι χρησιμοποιεί ποδοσφαιρικούς συλλόγους ως βιτρίνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος (μέσω εικονικών χορηγιών). Το πρωί της Τρίτης (9/12) ο επικεφαλής της έρευνας που είναι και δικαστής διέταξε να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα έφοδοι ομάδων της Αστυνομίας στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής όπως και σε 17 συλλόγους, και να γίνει κατάσχεση εγγράφων και αρχείων, προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες και αποδείξεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Οι αρχές θέλουν να περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλες τις συναλλαγές της Sur Finanzas με την Ομοσπονδία και τους συλλόγους, καθώς υπήρξε χορηγός σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά τουρνουά, δίνοντας παράλληλα και χορηγίες σε όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Η εισαγγελία ζήτησε και την άρση των τραπεζικών λογαριασμών της Ομοσπονδίας και των 17 συλλόγων (αλλά και όλων των μελών των διοικητικών της συμβουλίων). Από τις συγκεκριμένες εφόδους έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και έγγραφα, ενώ η υπόθεση συνδέεται και με ανώνυμες καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Κλαούντιο Τσίκι Τάπια και τον ταμία Πάμπλο Τοβιγκίνο. Οι συγκεκριμένοι φαίνεται να είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μιας έπαυλης στην περιοχή Πιλάρ του Μπουένος Άιρες καθώς οι επίσημοι ιδιοκτήτες του ακινήτου αποδεδειγμένα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια τέτοια αγορά.