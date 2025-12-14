Απίστευτα σκηνικά στην Κρήτη - Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κουτούλησε αντίπαλο (video)

Μόνο αγώνα ποδοσφαίρου δεν θύμισε το παιχνίδι της Χερσονήσου με τον Εργοτέλη για το πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣ Ηρακλείου, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από ένταση, σύρραξη και αποβολή προπονητή.

Η Χερσόνησος επικράτησε με 2-1, ωστόσο το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων, που τους έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων, παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο προπονητής του Εργοτέλη και πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Ηλίας Κώτσιος, προχώρησε σε απαράδεκτη ενέργεια, καθώς χτύπησε με κουτουλιά τον ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, Δημήτρη Μηλάκη.

Το παιχνίδι διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά, προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, με τον Κώτσιο να αποβάλλεται από τον διαιτητή. Παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων στα εναπομείναντα λεπτά, ο Εργοτέλης δεν κατάφερε να αντιδράσει και να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο της έντασης