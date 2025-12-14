Σοκάρει γνωστή αθλητική παρουσιάστρια: «Ζούσα με πραγματικό φόβο για τη ζωή μου»

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έκανε γνωστή και βραβευμένη παρουσιάστρια αθλητικών εκπομπών, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια μετά τον εφιάλτη παρενόχλησης που βίωσε επί σχεδόν τρία χρόνια. Η 38χρονη δημοσιογράφος έγινε στόχος εμμονικής συμπεριφοράς από 25χρονη οπαδό της Λίβερπουλ, η οποία – σύμφωνα με το δικαστήριο – «ερωτεύτηκε» τη Γουντς και άρχισε να την παρακολουθεί στενά, μετατρέποντας τη ζωή της σε κόλαση. Η υπόθεση κατέληξε στην καταδίκη της stalker σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δεχόταν ανεπιθύμητες παραγγελίες στο σπίτι της, ακόμα και κιτ εξέτασης για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ η παρενόχληση κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

«Για τρία χρόνια έκανε τα πάντα για να μου κάνει τη ζωή αφόρητη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως περιέγραψε, η γυναίκα είχε φτάσει στο σημείο να καλέσει την αστυνομία καταγγέλλοντας ψευδώς ότι την είδε να σύρεται στο σπίτι της από άνδρα με μαχαίρι.

This is Laura Woods as you have never heard her.



She spoke to Chief Sports Writer @oliverbrown_tel about her stalker, her miscarriage, and the death threats she faced for endorsing his coverage of the Olympic boxing scandal.



Read her full blistering interview at 6am this… pic.twitter.com/iltGaMqdoy — The Telegraph (@Telegraph) December 12, 2025

Ακόμα πιο τρομακτικό ήταν περιστατικό το 2023, όταν η δημοσιογράφος βρισκόταν στην Πολωνία για να καλύψει τον αγώνα του Ολεξάντρ Ουσίκ με τον Ντάνιελ Ντουμπουά. Την ώρα που ήταν στον «αέρα», έλαβε email με βίντεο από την πόρτα του σπιτιού της. Το μήνυμα έγραφε: «Ξέρω ότι έχεις τρεις κάμερες στο σπίτι σου».

«Έψαχνα καρέ-καρέ το βίντεο για να δω αν ήταν κάποιος μέσα. Ήταν ανατριχιαστικό», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι η stalker προσπαθούσε να τη βρει με κάθε πιθανό τρόπο: από ιστοσελίδες γνωριμιών μέχρι spam πλατφόρμες. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο σκοτεινή όταν άρχισε να λαμβάνει κάρτες γενεθλίων με απειλητικά μηνύματα όπως: «Σήμερα γεννήθηκες και απόψε θα πεθάνεις».

Η 25χρονη συνελήφθη για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022 και ξανά τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, πριν οδηγηθεί τελικά στη φυλακή.