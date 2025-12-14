Αδιανόητο ξέσπασμα του Ερνέστο Βαλβέρδε: «Γ@@@@@νοι πολιτικοί!» (video)

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα στη Γαλικία, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της La Liga (14/12, 17:15), ωστόσο στη συνέντευξη Τύπου του Ερνέστο Βαλβέρδε η συζήτηση πήρε απρόσμενη τροπή.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του δημάρχου της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων στη φάση των «32» του Κυπέλλου Ισπανίας την Πέμπτη (18/12). Ο πολιτικός παράγοντας κατηγόρησε ευθέως την Αθλέτικ για ξενοφοβία, λόγω της διαχρονικής επιλογής της να αγωνίζεται αποκλειστικά με ποδοσφαιριστές βασκικής καταγωγής.

«Μιλάμε για ξεκάθαρες διακρίσεις, για ξενοφοβία. Μπορεί να είναι ακόμη και παράνομο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Όταν οι δηλώσεις αυτές τέθηκαν υπόψη του Ερνέστο Βαλβέρδε, ο έμπειρος τεχνικός έμεινε αρχικά άναυδος, πριν απαντήσει με τρόπο που σπάνια τον χαρακτηρίζει. «Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@@@@@νοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», ανέφερε εμφανώς εκνευρισμένος, για να σκάσει στη συνέχεια χαμόγελο και να ζητήσει να περάσει η συνέντευξη στην επόμενη ερώτηση.