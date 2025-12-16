Ο ορισμός του γκολ της χρονιάς: Το ασύλληπτο ψαλιδάκι που κέρδισε το βραβείο Πούσκας (video)

Στο ποδόσφαιρο μια έμπνευση της στιγμής μπορεί να αποτελέσει έργο τέχνης. Κάτι τέτοιο συνέβει στην περίπτωση του Σαντιάγκο Μοντιέλ, του οποίου το γκολ ανακηρύχθηκε ως το γκολ της χρονιάς.

Ο Αργεντίνος μέσος στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ριβαδάβια έβαλε ένα ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι, από αυτά που τα βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό, και μάλιστα έξω από την περιοχή! Με αυτό το γκολ κέρδισε το βραβείο Πούσκας, γράφοντας το όνομά του στην ιστορία του θεσμού με τα πιο εντυπωσιακά γκολ.

Το εξωπραγματικό ψαλιδάκι του Μοντιέλ: