ΑΕΚ Κ19: Το αδιανόητο γκολ της Ένωσης κόντρα στον Παναθηναϊκό (video)

Η επικράτηση της κ19 της ΑΕΚ απέναντι σε αυτής του Παναθηναϊκού, έχει ένα φανταστικό highlight που δύσκολα το βλέπεις και σε αγώνες Super League. Συγκεκριμένα ο Χρήστος Παλαιολόγου πέτυχε ένα πανέμορφο και ταυτόχρονα παράξενο γκολ.

Η Ένωση επικράτησε 3-1 των «πρασίνων», και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο από τους «ασπρόμαυρους». Ο Χρήστος Παλαιολόγου, πέτυχε ένα απίστευτο γκολ για την Ένωση, καθώς σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να παίρνει τρελά φάλτσα, και να αλλάζει πορεία δυο φορές ενώ ήταν στον αέρα.

Το γκολ του Παλαιολόγου: