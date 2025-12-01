«Τρελάθηκε» ο Ηλιόπουλος στη Λεωφόρο - Μπήκε στα αποδυτήρια και έδωσε πριμ 200.000 ευρώ (vid)

Με χατ-τρικ του Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ «απέδρασε» με το τρίποντο από το «Απ. Νικολαΐδης», επικρατώντας με 2-3 του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Ο ιδιοκτήτης της «Ένωσης», Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη λήξη της αναμέτρησης διέσχισε όλο το γήπεδο και επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας, όπου και επικράτησε... πανδαιμόνιο.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ αφού έκανε την είσοδό του στον χώρο των αποδυτηρίων, αγκάλιασε και φίλησε τους παίκτες της ομάδας, τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέ Ριμπάλτα και μετά από ένα σύντομο λόγο, στον οποίο κάλεσε την ομάδα να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό σε Ελλάδα και Ευρώπη, μοίρασε πριμ.

Όσα ανέφερε στους παίκτες και το επιτελείο:

«Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη. Η ομάδα αρχίζει να παίρνει τα μπόνους σκοράροντας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το παιχνίδι σήμερα ήταν δύσκολο, με πολύ μεγάλο σασπένς. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε… Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ το αξίζει, όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη… Ναι ή όχι; 200.000 ευρώ».

Το Video από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ