Γιόβιτς Analysis: Τα... μπασκετικά ποσοστά με Παναθηναϊκό, η πολυτέλεια και η «οικονομία» του Σέρβου

Η ΑΕΚ «απέδρασε» με το τρίποντο από το «Απ. Νικολαΐδης», επικρατώντας με 2-3 του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με την κεφαλιά του Γιόβιτς, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με το εύστοχο πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε.

Eurokinissi

Η αποβολή του Τουμπά (64') φάνηκε να απλοποιεί τα πράγματα, οι «πράσινοι» όμως αντέδρασαν και παρά το αριθμητικό μειονέκτημα μείωσαν στο 71' με την κεφαλιά του Τετέ. Η αποβολή του Μάριν στο 86' έβαλε... φωτιά στα τελευταία λεπτά, με τον Τζούρισιστς να ισοφαρίζει σε 2-2 ακριβώς με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Εν τέλει, η ΑΕΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, με τον Γιόβιτς να ευστοχεί στο πέναλτι που κέρδισε ο Κοϊτά στις καθυστερήσεις, σε ένα παιχνίδι που είχε τρομερές συγκινήσεις από την αρχή ως το τέλος.

Ο Σέρβος ευστοχούσε με ποσοστά... μπάσκετ

Eurokinissi

Είναι πολύ σημαντικό για τον επιθετικό να είναι «οικονομικός». Να βάζει την μπάλα στο πλεκτό εκμεταλλευόμενος ακόμη και τις λίγες ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Αυτό έκανε και ο Σέρβος χθες. Μόλις 4 σουτ και 3 γκολ. Ένα... μπασκετικό ποσοστό της τάξης του 75%.

Sofascore/ Το heatmap του Γιοβιτς

Το δεύτερο που πρέπει να εστιάσουμε είναι οι σωστές του τοποθετήσεις. Πάντα έτοιμος να υποδεχτεί την μπάλα και πάντα on-side. Μόλις μια φορά πιάστηκε οφσάιντ σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετές παγίδες από την αντίπαλη άμυνα.

Δεν αγνοεί την άμυνα, έχει τρόπους να σκοράρει και βρίσκεται παντού

Ο Γιόβιτς δεν είναι ένας παίκτης που θα αγνοήσει τα αμυντικά του καθήκοντα. Και αυτό είναι σπάνιο για έναν επιθετικό που είναι περισσότερο φορ περιοχής και λιγότερο δημιουργός για τον εαυτό του και τους υπολοίπους. Ο Σέρβος πάτησε σχεδόν παντού (όπως φαίνεται και στο heatmap στις παραπάνω γραμμές) και κατάφερε να συνεισφέρει με μεγάλη ευστοχία στις πάσες (57% και 78% στο μισό της ομάδας του, δείγμα πως γύριζε την μπάλα και πίσω), ενώ μόλις οι 4 από τις 39 επαφές με την μπάλα ήταν ανεπιτυχείς.

Sofascore/ Οι πάσες του Γιόβιτς (με πράσινο χρώμα οι επιτυχημένες)

Το σημαντικότερο είναι πως η ΑΕΚ έχει βρει έναν επιθετικό που μπορεί να σκοράρει με πολλούς τρόπους. Ο Γιόβιτς σκόραρε δυο γκολ με το δεξί πόδι και ένα γκολ με κεφαλιά. Ωστόσο, για όσους πιθανόν δεν γνωρίζουν το βιογραφικό του επιθετικού της ΑΕΚ, μπορεί να σκοράρει το ίδιο εύκολα και με το αριστερό πόδι. Με λίγα λόγια... δεν έχει προτιμήσεις και όπως έδειξε, βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση για 90λεπτα με απαιτητικούς αντιπάλους.