Ποιος είναι ο Ζώης Καραργύρης που ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ

Η φετινή σεζόν στην ΑΕΚ Κ19 βρίσκει ένα νέο ταλέντο να ξεχωρίζει, τον Ζώη Καραργύρη. Ο 18χρονος επιθετικός, που ήρθε φέτος από την Ουτρέχτη, έχει ήδη καταφέρει να σκοράρει 13 γκολ σε μόλις 10 εμφανίσεις, δείχνοντας πως διαθέτει φυσικό ταλέντο και μεγάλη ικανότητα να σκοράρει.

Ο Καραργύρης δεν είναι απλώς ένας παίκτης που βρίσκει τα δίχτυα. Οδηγεί την Κ19 με αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του και αναδεικνύοντας την ποιότητα της φετινής ομάδας της ΑΕΚ Κ19.

Μπαίνει στο πλάνο του Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς σκέφτεται πιο έντονα από ποτέ να έχει τον Ζώη Καραργύρη στην αποστολή του αυριανού ματς με τον ΟΦΗ.

Ο 18χρονος σέντερ φορ που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι από την Ολλανδία… φορτώνει non stop γκολ στο πρωτάθλημα της Κ19, ήταν στην προπόνηση της ΑΕΚ χθες μαζί με ακόμη 3-4 παιδιά της Κ19, μα σήμερα στα Σπάτα ήταν ο μόνος μικρός.

Και όλα δείχνουν ότι ο Σέρβος προπονητής θα τον έχει μαζί του στον πάγκο για το ματς με τον ΟΦΗ.

Το who is who του Ζώη Καραργύρη

Από πέρυσι το καλοκαίρι ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι συνεργάτες τους αποφάσισαν να αλλάξουν τα δεδομένα στις Ακαδημίες. Άλλαξαν πολλά, τα τμήματα λειτουργούσαν πια κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε πιο επαγγελματικά και σοβαρά πρότυπα, ενώ αυτό το καλοκαίρι συνεχίστηκε το νέο project με νέα πρόσωπα να μπαίνουν και τον ΓΧ Γεωργιάδη να ηγείται της προσπάθειας πλέον.

Δεύτερη ομάδα πλέον δεν υπάρχει και η ΑΕΚ μετά την πρώτη ομάδα ρίχνει όλο το βάρος στην Κ19. Εκεί έγιναν σημαντικές κινήσεις και ενισχύθηκε η ομάδα σημαντικά με ταλέντα όπως ο Βλιώρας, ο Καραργύρης, ο Φιλιππιάδης κ.α.

Ο Καραργύρης είναι επιθετικός και παίζει και φουνταριστός και περιφερειακός. Τώρα στην Κ19 χρησιμοποιείται μαζί με τον Βλιώρα στην επίθεση και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, αφού η ομάδα παίζει για τους δύο παίκτες πολύ καλά μέχρι στιγμής. Με ύψος 1.85μ., παίζει με ευχέρεια και με τα πόδια, όπως και απειλεί με το κεφάλι. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ουτρέχτη, όπου φαίνεται του έκανε πολύ καλό το πέρασμα του από εκεί. Πήγε το 2023 στην Ολλανδία από τον Παναργειακό, όπου είχε εξαιρετικά νούμερα.