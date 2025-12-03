Live ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας

Η 4η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με οκτώ αναμετρήσεις και ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη! Νωρίτερα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην OPAP Arena, θέλοντας να κλειδώσει την παρουσία της στη League Phase με το 4 στα 4 σε νίκες. Το ίδιο ψάχνουν και οι Κρητικοί, σε μια αναμέτρηση... μάχη για την τετράδα του Κυπέλλου.

Οι εντεκάδες

AEK: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Ρέλβας, Μουκουντί, Πενράις, Περέιρα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης, Νους, Ράκονιατς.

