Γιόβιτς: Η «AS» υμνεί το χατ-τρικ του Σέρβου απέναντι στον Παναθηναϊκό

Μετά από τρία γκολ του Λούκα Γιόβιτς, η ΑΕΚ «απέδρασε» με το τρίποντο από το «Απ. Νικολαΐδης», επικρατώντας (2-3) του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Ο αγώνας είχε δραματική εξέλιξη, αφού οι «πράσινοι» ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις (2-2) με γκολ του Τζούρισιτς.

Ο Γιόβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση έως τώρα με τη φανέλα της «Ένωσης», χάρισε στην ΑΕΚ μία πολύ σημαντική νίκη για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Τα τρία γκολ του Σέρβου σέντερ φορ «ανάγκασαν» τα Μέσα του εξωτερικού να ασχοληθούν ξανά μαζί του και η δημοφιλής «AS» από την Ισπανία δημοσίευσε εκτενές αφιέρωμα στον άλλοτε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το αφιέρωμα της «AS» στον Λούκα Γιόβιτς. Πηγή: Printscreen

Η διαδικτυακή έκδοση της ισπανικής εφημερίδας, η οποία τιτλοφόρησε το αφιέρωμα «Γιόβιτς: Από τη Μαδρίτη στον... θαυμασμό», αρχικά αναφέρθηκε στην έως τώρα πορεία του Λούκα Γιόβιτς και συγκεκριμένα στις χρονιές του σε Μίλαν, Φιορεντίνα και Ρεάλ. Υπογράμμισε, μάλιστα πως ο Σέρβος επιθετικός αναζήτησε στην Ελλάδα μία νέα αρχή, τονίζοντας πως: «παρόλο που τα γκολ του στην Ελλάδα δεν έχουν εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, μπορεί να αποτελέσουν το έναυσμα που θα τον οδηγήσει ξανά στη φόρμα που κάποτε τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους στράικερ».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επίδοση του Γιόβιτς στο αθηναϊκό ντέρμπι και περιέγραψε τον τρόπο που σκόραρε τα τρία του γκολ. «Το «9άρι» της ΑΕΚ σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι της Αθήνας, εδραιώνοντας τη θέση του ως «βασιλιάς» της πόλης. Τα γκολ του εξασφάλισαν τη νίκη για την ομάδα του και τον κάνουν να ονειρεύεται μια αναγέννηση στην Ευρώπη, με στόχο να αναβιώσει την καριέρα του.

Eurokinissi

Τα γκολ δεν ήταν απλώς δείγμα κλασικής τεχνικής τελειώματος. Σκόραρε δύο πέναλτι, το ένα κερδισμένο από τον ίδιο, χαροποιώντας τους συμπαίκτες του με ένα πέναλτι αλά Πανένκα, ενώ το άλλο αναδείκνυε την ικανότητά του μέσα στην περιοχή με κεφαλιά, πηδώντας πιο ψηλά από την αντίπαλη άμυνα».

Το αφιέρωμα της «AS» στον Λούκα Γιόβιτς, τέλος, έκλεισε με τα στατιστικά του Σέρβου φέτος. Αναφέροντας πως ο σέντερ φορ της ΑΕΚ έχει σκοράρει έως τώρα 4 φορές σε 11 παιχνίδια πρωταθλήματος, σημείωσε πως είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει τις επιδόσείς του με τη φανέλα της Μίλαν τη σεζόν 2023/24, αλλά και της Φιορεντίνα το 2022/23, όταν και σκόραρε από έξι γκολ στη Serie A.

Βεβαια, υπογράμμισε πως παρά το γεγονός πως οι σεζόν του στην Ιταλία ήταν οι πιο αποδοτικές του στο σκοράρισμα τα τελευταία χρόνια, λίγη σχέση έχουν με τους «εξωπραγματικούς» αριθμούς του Γιόβιτς στην Bundesliga, όταν τη χρονιά 2018/19 σκόραρε με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης 17 γκολ σε 32 αγώνες.