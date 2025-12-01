Χάος στο Νόρκεπινγκ: Οπαδοί έκαψαν τον χλοοτάπητα μετά τον υποβιβασμό της ομάδας τους (vid)

Ένας... πανικός προκλήθηκε στην Σουηδία, με την Νόρκεπινγκ να υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία και τους οπαδούς της να εξαγριώνονται. Συγκεκριμένα, στο φινάλε του δεύτερου αγώνα μπαράζ υποβιβασμού/ανόδου, το Σάββατο (29/11) ανάμεσα στην Νόρκεπινγκ και την Έργκριτε, συνέβησαν... απίστευτα γεγονότα.

Αρχικά, ο αγώνας διακόπηκε για ρίψη φωτοβολίδων στο συνθετικό χλοοτάπητα των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα κομμάτι αυτού να αρπάξει φωτιά. Μάλιστα, η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης!

"Une journée sombre pour le football suédois."🥶



Hier, l'IFK Norrköping 🇸🇪 a été relégué en seconde division pour la première fois depuis 2010 au terme d'un barrage catastrophique face à l'Örgryte IS (0-3).🔻



Une déroute évidemment très mal vécue par les supporters de l'IFK qui… pic.twitter.com/g4p5TmaXQb — Nordisk Football (@NordiskFootball) November 30, 2025

Οι γηπεδούχοι βιώνουν μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της, μια εβδομάδα νωρίτερα ηττήθηκε με 3-0 από την Έργκριτε, ενώ ο δεύτερος αγώνας για τον υποβιβασμό στην Β' κατηγορία Σουηδίας διακόπηκε, δίχως σκορ (0-0). Αυτό συνέβη μετά την ρίψη των φωτοβολίδων, με τον χλοοτάπητα του «Östgötaporten» να καίγεται, όπως και το δίχτυ της μίας εστίας.

Superettan här kommer Norrköping ⬇️🔥 pic.twitter.com/XQ3hLzaNfl — Daniel O (@021danne) November 29, 2025

Η αναμέτρηση διεκόπη, συνεχίστηκε και έπειτα σταμάτησε εκ νέου, μετά από ένα λεπτό από την επανέναρξη, μετά την ρίψη νέων αντικειμένων. «Είναι τρομερά λυπηρό και κατανοητό. Η απογοήτευση των οπαδών είναι κατανοητή, αλλά σήμερα, λίγα άτομα έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού, των διαιτητών και των παικτών. Αυτό είναι προφανώς εντελώς απαράδεκτο. Ακόμη κι αν πρόκειται για μειοψηφία, είναι εξαιρετικά θλιβερό», τόνισε ο διευθυντής της Νόρκεπινγκ, Αντρέ Σκάγκερβικ στα Μέσα της χώρας.

Η Νόρκεπινγκ εξέδωσε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της, η οποία ανέφερε:

«Καταδικάζουμε έντονα τη ρίψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή η συμπεριφορά από ορισμένα άτομα είναι απολύτως απαράδεκτη

Το κλαμπ είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ληφθούν μέτρα ενώ η σουηδική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα διεξαγάγει έρευνα για τον καθορισμό πιθανών κυρώσεων».

O σύλλογος επιστρέφει στην Superettan, έπειτα από 15 χρόνια. Η ομάδα κατέκτησε την πρώτη κατηγορία το 2015, ενώ από το 2011 έως το 2025 τερμάτισε τρίτη μια φορά το 2016 και δεύτερη το 2018.