Ο ΠΑΟΚ πήρε μάγ(κ)ικο διπλό τίτλου και ο Λουτσέσκου «έκλεισε» στόματα μέσω του φαινόμενου Τάισον

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε στην Λιβαδειά, έτοιμος να δώσει ένα ματς πολύ σημαντικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος, απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντίπαλους αυτή την στιγμή στην Ελλάδα.

Γράφει ο Κώστας Μπατζώνης

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε σπουδαίο διπλό απέναντι στον Λεβαδειακό. Διπλό που θα μπορούσαμε να το πούμε και διπλό πρωταθλήματος. Απέναντι στην καλύτερη επίθεση της Super League, η αμυντική λειτουργία του δικεφάλου ήταν κακή. Όμως η ομάδα με το πείσμα της, και με τους χειρισμούς του Ράζβαν Λουτσέσκου, κατάφερε να αποδράσει με την νίκη από την Λιβαδειά, και να κρατήσει την απόσταση από τον Ολυμπιακό στους δυο βαθμούς.

Διπλό τίτλου με τον Οζντόεφ να κάνει το σκοράρισμα...συνήθεια

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη η οποία του δίνει παραπάνω από τρείς βαθμούς. Καταρχάς πήρε μια νίκη απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος, κατά κοινή ομολογία και βάση της εικόνας της και της βαθμολογικής της θέσης. Επιπλέον πήρε μια νίκη που παρόλο που το ματς στράβωσε πολλές φορές, όλες με ευθύνη της ίδιας της ομάδας, βρήκε τον τρόπο και ανέτρεψε την κατάσταση, δείχνοντας με την εικόνα της ότι μπήκε στο γήπεδο με την νοοτροπία ότι δεν χάνει ότι και αν γίνει. Ο δικέφαλος μπορεί να έβαλε τρία γκολ, όμως η αλήθεια είναι ότι φάνηκε πως χωρίς τον Κωνσταντέλια αδυνατούσε να δημιουργήσει εύκολα προϋποθέσεις για γκολ. Εκεί έκανε την εμφάνισή του, ποιός άλλος, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ. Ο Ρώσος μέσος έχει κάνει το σκοράρισμα...συνήθεια, και αυτή την φορά σκόραρε δυο φορές από αέρος, φτάνοντας τα 7 γκολ για τον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στην δεύτερη θέση στην λίστα με τους σκόρερ του πρωταθλήματος, μαζί με τον Όζμπολτ που έχει επίσης 7 τέρματα, και κάτω από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που έχει 10.

Ο σκορερ Οζντόεφ πανηγυρίζει / Eurokinissi

Ο Λουτσέσκου αν μπορούσε θα τους άλλαζε...όλους (μεσοαμυντικά)

Ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν πολύ κακός αμυντικά. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην αμυντική τετράδα. Ο Μεϊτέ δεν βοηθούσε στην αμυντική λειτουργία, ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι (μετά από αυτό με την Μπραν) χωρίς ένταση και τρεξίματα, με αποτέλεσμα η πολύ καλά δουλεμένη επιθετικά, ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, να κάνει την κάθε της επέλαση σοβαρή απειλή για την εστία του Παβλένκα. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έκανε τρείς αλλαγές στο 60', οι δύο ήταν στην άμυνα, κάτι που δεν το συνηθίζει και δείχνει την αγανάκτησή του με τους ποδοσφαιριστές, που έδιναν πολύ εύκολα την ευκαιρία στους αντιπάλους τους να επιτεθούν και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, με κακές τοποθετήσεις και με λάθος, η και καθόλου, μαρκαρίσματα. Σε εκείνο το σημείο ο Ρουμάνος τεχνικός έδειχνε ότι αν μπορούσε θα...τους έβγαζε όλους.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου/ Eurokinissi

Οι αλλαγές του Λουτσέσκου μετά την αποβολή που...σήκωσαν κουβέντα

Μετά την αποβολή του Μεϊτέ στο 77ο λεπτό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως ήταν λογικό έπρεπε να κάνει αλλαγές. Ο ρουμάνος τεχνικός έχει ακούσει πολλά για την επιμονή του στον Γάλλο μέσο σε κάθε παιχνίδι, και σε αυτό το παιχνίδι προτίμησε να βγάλει νωρίτερα τον δις σκόρερ Οζντόεφ, για να μπει ο Μπιάνκο, και να αφήσει τον Μεϊτέ και πάλι μέσα. Όταν ήρθε η κόκκινη όλοι ήξεραν ότι πρέπει να θυσιάσει ένα εξτρέμ, ούτως ώστε να καλύψει το κενό στο κέντρο. Η προφανής επιλογή ήταν ο Τάισον, όμως ο Λουτσέσκου προτίμησε να βγάλει τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που είχε μπει αλλαγή μόλις 16 λεπτά πριν. Η κίνηση αυτή προφανώς και σήκωσε κουβέντα και αμφισβήτηση, η απάντηση όμως δεν άργησε να έρθει από τον ίδιο τον Τάισον.

Το φαινόμενο Τάισον έκλεισε στόματα και δικαίωσε τον Λουτσέσκου

Στην φάση του τρίτου γκολ του δικεφάλου, ο Τάισον για άλλη μια φορά μας έκανε να τρίβουμε τα μάτια μας. Ο 37χρονος Βραζιλιάνος, με τρία ενενηντάλεπτα στα πόδια του, στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης ξεκινάει μια κούρσα από αυτές που κάνει και έχει «τρελάνει» την Ελλάδα. Από αυτές που τις βλέπει ο κόσμος και λέει ότι «δεν γίνεται αυτός να είναι 37 χρονών»! Ξεκινά λίγο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, έχει στην πλάτη του τον Τσοκαϊ που του τραβάει την φανέλα για να τον σταματήσει, και δεν μπορεί. Περνάει το κέντρο, έχει την ψυχραιμία να περιμένει την κίνηση του Γιακουμάκη, και την κατάλληλη στιγμή του βγάζει μια κάθετη πάσα πάρε-βάλε, και φυσικά από εκείνο το σημείο ο επιθετικός του δικεφάλου δεν λαθαίνει, και κάνει το 3-2. Εκείνη την στιγμή ο Ράζβαν Λουτσέσκου πρέπει να ένιωσε μεγάλη ικανοποίηση, καθώς άθελα του, ή και ηθελημένα, έκλεισε πολλά στόματα που έκριναν αυτή του την απόφαση.

Το φαινόμενο Τάισον / Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου πήρε μια νίκη που έδειξε χαρακτήρα. Χαρακτήρα που οι ομάδες του Ράζβαν Λουτσέσκου, ειδικά αυτές που έχουν πάρει τίτλους, τον διαθέτουν στην παρουσία του στον δικέφαλο. Οι «ασπρόμαυροι» πριν μπούν στην «διαβολοβδομάδα», πήραν μια νίκη που είναι σπουδαία, και πέρα από τρείς βαθμούς, τους δίνει ψυχολογία, αυτοπεποίθηση, και διάθεση για την συνέχεια. Τα δυο ντέρμπι την επόμενη εβδομάδα απέναντι στον Άρη, εκτός για το Κύπελλο και εντός για το πρωτάθλημα, θα κρίνουν πολλά για την συνέχεια του δικεφάλου σε πρωτάθλημα και κύπελλο.