ΑΕΚ: Οι πιέσεις του Μάριου Ηλιόπουλου έπιασαν τόπο - Εξασφάλισε επιπλέον εισιτήρια για την Φλωρεντία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Φιορεντίνα το βράδυ της Πέμπτης (27/11 22:00) στο «Αρτέμιο Φράνκι» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ, και μερικές ώρες πριν την αναμέτρηση ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν θα παρευρεθεί στο γήπεδο, εάν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα για επιπλέον εισιτήρια.

Από ότι φαίνεται το αίτημα του μεγαλομετόχου της Ένωσης, σε συνδυασμό με τις πιέσεις του, έπιασαν τόπο, καθώς η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε πως εξασφάλισε ακόμα περισσότερα εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων».