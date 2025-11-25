Για πάντα στην ΑΕΚ ο Ρότα: Ανανέωσε με την Ένωση μέχρι το 2030

Παίκτης της ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2030 ο Λάζαρος Ρότα! Την συμφωνία του Μάριου Ηλιόπουλου με τον 28χρονο διεθνή αμυντικό ανακοίνωσε επίσημα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ το απόγευμα της Τρίτης (25/11).

Οι δυο τους συναντήθηκαν και κατέληξαν σε... γάμο με τον Ρότα να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο τον «δένει» στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα επόμενα 4 χρόνια.

Η συνάντηση που έθεσε τις βάσεις

Στις 7 Νοεμβρίου, ο Μάριος Ηλιόπουλος συναντήθηκε με τον Λάζαρο Ρότα. Εκεί, οι προθέσεις του μεγαλοεπενδυτή της «Ένωσης» και οι απαιτήσεις του Ρότα έγιναν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης.

Επικράτησε εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στις πλευρές, αφού ήδη υπήρχε όλη η καλή διάθεση για να προχωρήσει η επέκταση της συνεργασίας τους. Ο διοικητικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τον Λάζαρο Ρότα πως θα έχει πάντα μία θέση στην «Ένωση», πως το μέλλον του προορίζεται για μεγάλα πράγματα με την ΑΕΚ, καθώς και πως επιθυμεί να στηρίξει στο πρόσωπό του τα επόμενα χρόνια του συλλόγου.

Αυτό, βέβαια δε σημαίνει πως η ΑΕΚ δε θα κινηθεί για την απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουρίου. Υπενθυμίζουμε, πως ο Λάζαρος Ρότα παίζει αδιάλειπτα, καθώς η ΑΕΚ «αιμορραγεί» στη θέση του δεξιού μπακ.