ΑΕΚ: Ο παίκτης «φάντασμα» που αγωνίστηκε μόλις για ένα 20λεπτο και... εξαφανίστηκε

Στις 11 Νοεμβρίου του 1990 η ΑΕΚ επικρατούσε με 2-1 της Λάρισας στο Αλκαζάρ σε ένα παιχνίδι που σαν αποτέλεσμα μπορεί να μην έκρινε κάτι, έχει όμως μια περίεργη ιστορία σχετικά με έναν παίκτη των κιτρινόμαυρων.



Με το σκορ στο 1-1, ο ήρωας για την Ένωση του Ντούσαν Μπάγεβιτς ήρθε από τον πάγκο, σκοράροντας για το 2-1 στο μοναδικό του γκολ με τα κιτρινόμαυρα σε αγώνα πρωταθλήματος.



Η Λάρισα είχε προηγηθεί με τον Γιάννη Βαλαώρα στο 23ο λεπτό αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Μίροσλαβ Οκόνσκι στο 50ο λεπτό. Η ανατροπή για την ομάδα του Μπάγεβιτς ολοκληρώθηκε στο 83ο λεπτό με γκολ του 20χρονου τότε Σπύρου Γκούμα. Ο φοιτητής του οικονομικού τμήματος της Νομικής Αθηνών είχε μπει στην αποστολή λόγω των πολλών απουσιών βασικών παικτών της Ένωσης και ο Μπάγεβιτς δεν δίστασε να τον βάλει ως αλλαγή του Οκόνσκι για περίπου 20 λεπτά στο ματς.



Ο Γκούμας, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, τον δικαίωσε για την επιλογή του καθώς σκόραρε για το 1-2 στο 83ο λεπτό αλλά από τότε... χάθηκαν τα ποδοσφαιρικά ίχνη του, καθώς από ότι φαίνεται αφοσιώθηκε στις σπουδές του.